Eizione di Natale dell’Antiquariato

Bella giornata di sole, tanti espositori e tanto pubblico per l’eizione di Natale dell’Antidquariato di Casale Monferrato che si è svolta l’11 dicembre.

E anche tante curiosità, sembra proprio che il regalo tradizionale classico non sia più di moda e gli antiquari hanno fatto veramente gara a portare gli oggetti più introvabili. Di sicuro si punta sull’originalità: se volete regalare a Natale una bicicletta, un collezionista ne ha portate tantissime, anche di alcune marche storiche della Casale degli anni 30 e 50. Se invece volete qualcosa più di stagione vi segnaliamo le ciaspole di una foggia particolare usata soprattutto nei paesi nordici. Ma perché non incartare la sterminata quantità di sedie pieghevoli di un antiquario specializzato proprio in questo tipo di oggetti (metti che avete tanti parenti a tavola), o delle lampade da miniera, un biliardo, o un bandoneon? E poi giocattoli, di tutti i tipi, forme e epoche, dai classici soldatini di latta ai robot giapponesi dei primi anni ’80, e un enorme peluche della pantera rosa. E se volete farvi fare una foto nella veste di befana c’è persino un grande cartonato del 2019.

Il prossimo mercatino dell’Antiquariato in compenso arriverà poco dopo l’epifania : l’8 gennaio del 2023. Un anno importante, quello dei 50 anni del Mercatino Casalese.

a.a.