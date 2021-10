Grande attività culturale della Diocesi

La Diocesi sta lavorando su vari fronti nel settore culturale: è iniziata in questi giorni la catalogazione degli incunaboli della Biblioteca del Seminario di Casale. E’ un bel progetto reso possibile dal contributo della Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali dell’Alessandrino e affidato alla cooperativa Arca Alessandria, che collabora con la diocesi da diversi anni.

Il lavoro di catalogazione, che avrà una durata stimata di 5 mesi, sarà svolto da Giulia Vay e Maria Pia Mirone, bibliotecarie esperte nella catalogazione del materiale librario antico, che inseriranno le notizie relative agli incunaboli sulla banca dati del Servizio Bibliotecario Nazionale.

Volumi rari e di pregio e Casale ha senz'altro uno dei primo posti nel settore. Ci troviamo di fronte ai primi libri realizzati a caratteri mobili e stampati tra la metà del ‘400 e il 1500, e sono molto rari: si stima infatti che ne siano state stampate circa 35.000 edizioni, di cui al mondo rimangono circa 450.000 esemplari e di questi circa 110.000 sono conservati in Italia, dove furono impressi più di un terzo del totale.

Gli incunaboli sono una sorta di anello di congiunzione tra i manoscritti e i libri a stampa “moderni”, e si caratterizzano per il materiale con cui sono realizzati, la pergamena, per l’assenza di frontespizio (comparso intorno al 1480, ma per alcuni decenni poco utilizzato), l’utilizzo di abbreviazioni che erano tipiche dei testi manoscritti così come la suddivisione del testo in colonne. Studiare gli incunaboli permette inoltre di identificare stampatori e incisori dell’epoca, che contribuirono all’evoluzione del libro e alla diffusione di nuovi stili iconografici.

Anche per la Biblioteca casalese del Seminario gli incunaboli costituiscono il fondo librario più antico e prezioso. Raffaella Rolfo direttore dei beni artistici diocesani (e anche della Biblioteca) descrive così questo nuovo progetto: “Nel solco dell’attività di don Alessandro Giganti, il nostro storico bibliotecario venuto a mancare nel marzo del 2020, stiamo continuando a lavorare per conoscere, valorizzare e rendere fruibile al pubblico il patrimonio librario della Biblioteca del Seminario. Questo della catalogazione degli incunaboli è un tassello molto importante, che ci restituirà informazioni dettagliate sui circa 200 volumi del fondo, che custodisce alcune chicche che saremo felici di presentare al pubblico al termine del progetto”.

Rimane, aggiungiamo, la catalogazione dei volumi del Capitolo del Duomo (una bella scoperta) che partirà il prossimo anno grazie ai fondi Cei (Conferenza Episcoplae, otto per mille).