Arriva la primavera al “Vivaldi” di Alessandria

Con il sopraggiungere delle belle giornate di primavera si infittiscono le occasioni di uscire di casa per ascoltare della buona musica ad Alessandria grazie alle numerose rassegne concertistiche che il Conservatorio “A. Vivaldi” regala alla città e al suo territorio anche quest’anno. Le rassegne del “Vivaldi”, tutte a ingresso libero, vedono impegnati durante i concerti i docenti stessi, con i loro migliori allievi e altri artisti ospiti di calibro internazionale. La maggior parte dei concerti si svolge in giorni infrasettimanali nel tardo pomeriggio presso la sede del Conservatorio (lo storico Palazzo Cuttica di via Parma, 1 – Alessandria), ma sono previsti anche eventi serali alle 21, o nel weekend o fuori sede.

Iniziamo con i sei concerti primaverili de I Mercoledì del Conservatorio. La rassegna storica, giunta alla XXXII edizione, sostenuta da Regione Piemonte e curata dal professor Sergio Marchegiani, è diventata un appuntamento abituale per gli amanti della musica in città, sempre di mercoledì alle 17 presso la sede del Conservatorio. Il cartellone prevede ancora gli appuntamenti del 20 marzo con un repertorio dedicato alla chitarra classica; il 27 marzo con il Free Jazz, musica libera sincopata; il 10 aprile un concerto di musica antica per viola da gamba e clavicembalo; mentre Il mondo artistico di Ferruccio Busoni sarà il tema del concerto per pianoforte a 4 mani del 17 aprile; l’8 maggio l’appuntamento sarà con l’intramontabile Trio in La minore op. 50 di Pëtr Il’ič Čajkovskij ; il 29 maggio la rassegna si chiuderà con il concerto all’insegna della musica romantica Les chemins de l’amour. Molti concerti della rassegna saranno inoltre introdotti da “preconcerti” eseguiti dagli allievi dell’istituto.

Imperdibili, per spettacolarità ed emozione saranno anche i quatto concerti de “Il Cantiere di Orfeo” la nuova rassegna, realizzata con il contributo della Fondazione CRT e curata dai docenti del dipartimento di Musica Antica del “Vivaldi”. Gli appuntamenti in programma per i prossimi mesi sono: il 12 aprile alle 17 Händel e Bach – Arie e Variazioni concerto con Simone Ori, che si esibirà con l’ensemble del Dipartimento di Musica Antica del Vivaldi; il 13 aprile (ore 21 alla Chiesa Santa Maria del Carmine, Alessandria), Actus Tragicus, esecuzione di tre cantate di J. S. Bach; il 18 maggio (ore 17 alla Chiesa di San Lorenzo) Consorts and songs Musica da camera nell'Inghilterra Elisabettiana; il 26 maggio ore 17,30 Ecco mormorar l'onde i Madrigali rinascimentali di Claudio Monteverdi in una esecuzione che coinvolgerà anche i Madrigalisti di Intende Voci di Milano.

Anche agli amanti della Musica Contemporanea saranno dedicate quattro date di primavera all’interno di Suonare, capire la musica d’oggi. Il programma di eventi di musica contemporanea, ideato dal professor Sergio Lanza, docente di Composizione, realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, è dedicato quest’anno al compositore György Ligeti, di cui ricorre il centenario della nascita. La rassegna prevede ancora quattro appuntamenti alle 18 in Conservatorio, nelle date del 26 marzo, 12 aprile, 22 maggio e 5 giugno.







Agli appassionati di viaggi musicali è riservata poi l’Altra Musica, la rassegna in cui sono proposti concerti e incontri seminariali con formazioni di musica tradizionale di paesi vicini e lontani. Anche per questa rassegna, sono ancora quattro gli appuntamenti disponibili in Conservatorio alle 17, il 19 marzo con i Suoni di Sicilia, musiche dell’isola eseguite su strumenti tradizionali da Fabio Tricomi; il 9 aprile, con la Banda Solìa, musiche e i canti del Canavese; il 23 aprile con il gruppo Misuraca un concerto dedicato ai Canti di Calabria; il 10 maggio con i musicisti e danzerini del Gruppo Folkloristico "Val Resia".

Mentre, tra le rassegne di tarda primavera, ancora in fase di progettazione vi anticipiamo le giornate dedicate al Jazz in occasione dell’International Jazz Day del 30 aprile e la rassegna Musica nelle città, organizzata dal professor Giambattista Bergamo con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’U.P.O., che ci farà conoscere il repertorio musicale e la vita culturale della città di Vienna. Quattro gli appuntamenti previsti sempre alle ore 17 presso la sede del Conservatorio, ovvero il 4, 6, 9 e 11 maggio.







-Il programma di tutti gli eventi, in costante aggiornamento (e accrescimento) è disponibile nella sezione eventi del sito www.conservatoriovivaldi.it , oltre che sui social Facebook e Instagram dell’Istituto.

FOTO. Banda Solia (ciclo L'Altra Musica)