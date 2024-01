Arteinfiera

Nel contesto della Mostra Regionale di San Giuseppe numero 75 anche quest' anno sara' allestita la mostra d' arte contemporanea "Arteinfiera" giunta alla sua 27 edizione. La mostra curata e ideata dall' artista e critico d'arte Piergiorgio Panelli (foto)ha come sottotitolo " Un cielo unico" quasi come se la bellezza e l' arte potesse riunire sotto un metaforico cielo unico tutti i popoli ,tutti gli esseri viventi senza lotte di predominio ma in serenità e pace come dovrebbe essere. Gli artisti invitati in questa edizione sono: Domenico Minniti di Novara, Angela De Luca di Novara, Raffaella Capano di Vercelli, Ivaldo Carelli di Casale M., Alessandro Kerze Man Trino (VC), Francesca Bo di Rosignano (Al, Flavia Nasrin Testa Montemagno (At).

La Mostra di San Giueppe si terrà al Polo Fieristico Riccardo Coppo di Casale Monferrato dal 15 al 24 marzo 2024 organizzato dalla società D&N Eventi S.R.L. con il patrocinio della Regione Piemonte, del Comune di Casale Monferrato, della Provincia di Alessandria, della Provincia di Mantova, Confartigianato Imprese Alessandria, Confagricoltura Alessandria, Asproflor, Unione dei Comuni della Valcerrina.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a

D&N Eventi S.r.l.

Cell. 335/7404114

info@mostrasangiuseppe.it

info@deneventi.it

www.deneventi.it







Orari:

Feriali: dalle 18 alle 23

Sabato 16 Marzo : dalle 11 alle 23

Sabato 23 Marzo : dalle 11 alle 23

Domenica 17 Marzo: dalle 11 alle 23

Domenica 24 Marzo : dalle 11 alle 22.







Ufficio Stampa

D&N Eventi Srl

Massimo Iaretti

Cell. 370/3017529 Posta elettronica: massimoiaretti@gmail.com