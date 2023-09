Terzo appuntamento con la grande musica dei giovani del Monferrato Classic Festival a Fubine. Ad esibirsi , nel Salone di Palazzo Bricherasio,il pianista Davide Conte.

Questa volta il concerto sarà di SABATO (16 settembre) al posto della tradizionale domenica Il concerto avrà inizio alle ore 17,30, preceduto dal consueto appuntamento del "Salotto letterario" tenuto dal prof. Gianluigi Ferraris.

Conte è nato nel 2006 e suona il pianoforte sotto la guida di Maddalena De

Facci dall’età di 6 anni.

Nel 2020 ha completato da privatista il corso pre accademico con

voto 10 e Lode presso il Conservatorio di Castelfranco Veneto e ora frequenta il Triennio

Accademico presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Tschaikowsky” di Nocera

Terinese (siamo in provincia di Catanzaro in Calabria).

In questi anni ha vinto numerosi primi premi in concorsi pianistici tra cui il Primo Premio Assoluto ai concorsi "Città murata" di Cittadella, "Frazzi" di Scandicci, “Città di Albenga", "Città di Caraglio", “Acerbi Competition" di Mantova, "Città di Bucchianico".

Tra i principali riconoscimenti in ambito internazionale figurano il primo premio all’Euplay

piano competition for the youth in Europe”, il secondo premio al “Tkaczewski international

piano competition” di Busko-Zdrój, il terzo premio al concorso “Isidor Bajic” dì Novi Sad.

A 12 anni ha debuttato in recital solistico e in qualità di solista con l’orchestra. Da allora si è

esibito con continuità in recital in varie location tra cui Palazzo Cavagnis a Venezia, Palazzo

dei Capitani a Malcesine, Villa Savorgnan di Sequals, il Palazzo delle Generali a Trieste, il

chiostro di Campitelli a Roma, il Monferrato Classic Festival.

Il pianoforte sul quale i giovani concertisti si esibiscono è un prezioso strumento offerto dalla Ditta Clivio Pianoforti di Pescara.

Direttore del Festival è Sabrina Lanzi.

l.a.