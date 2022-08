Articolo »

23 agosto 2022

23 agosto 2022 Casale Monferrato

Tennis Alla Canottieri arriva il primo torneo internazionale Itf Masters Tour Dal 19 al 25 settembre e prima il Macroarea Under 16 femminile

La terra rossa del club monferrino accoglie per la prima volta i tennisti del circuito Senior

di r.m.

Nel mese dedicato al vino e al patrimonio Unesco, dal 19 al 25 settembre Casale Monferrato torna a ospitare un torneo internazionale. La tradizione delle dodici edizioni della rassegna da 10mila dollari femminile della Canottieri Casale prosegue con la prima volta del Masters Tour in Monferrato.

Questa volta a sfidarsi sulla terra rossa del club di viale Lungo Po Gramsci atleti dall’Over 35 all’Over 80 nel singolare maschile e atlete dall’Over 40 all’Over 75 nel singolare femminile. Sono previsti inoltre i tornei di doppio maschile, femminile e misto.

Le iscrizioni alla kermesse scadranno martedì 13 settembre alle ore 10. Per vivere come giocatore l’esperienza internazionale basta collegarsi al sito https://ipin.itftennis.com/. Direttore del torneo è Paolo Nicola, che sarà affiancato dal maestro Giugiu Massola.

Per maggiori informazioni inviare un’e-mail a info@canottiericasale.com. Non mancheranno gli eventi collaterali alla kermesse. Martedì 20 settembre serata dedicata al cocktail di benvenuto per i giocatori e venerdì 23 settembre cena di gala riservata al torneo.

Il presidente della Canottieri Casale Giuliano Cecchini ci spiega come con questo torneo si vada ad arricchire di molto l’offerta sportiva del club con 136 anni di storia alle spalle: «Il tennis non ha età. Non è un semplice claim ma credo che aver colto l’opportunità di organizzare un torneo internazionale Senior dimostri come la Canottieri sia in grado di coprire il range che va dal settore giovanile fino agli atleti Masters passando per i campionati di vertice delle nostre squadre, che tra un paio di settimane torneranno in campo per la Serie A maschile e femminile. Vorrei inoltre sottolineare che vedere il nome della città di Casale in un calendario internazionale significhi anche dare visibilità al nostro territorio, ospitando atleti provenienti da svariate regioni europee (e non solo), i quali avranno come destinazione il nostro bellissimo Monferrato, patrimonio Unesco».

Felice dell’impegno preso dalla Canottieri Casale, con un torneo Itf Senior che torna in Piemonte, anche il Comitato Regionale della Fit nella persona del presidente Vito Di Luca: «Varie competizioni di rilievo nazionale ed internazionale si sono svolte e si svolgeranno nella nostra Regione. Grande entusiasmo ha portato il ritorno di un importante torneo internazionale Masters. Nella splendida cornice della Canottieri Casale si svolgerà dal 19 al 25 settembre il primo torneo dell’ITF World Tennis Masters Tour. Sarà sicuramente un successo tenuto conto delle capacità che caratterizzano l'ambiziosa tradizione tennistica monferrina e confidiamo che questo sia l’inizio di un lungo e proficuo percorso».

Il settembre di tennis alla Canottieri Casale si arricchisce inoltre del torneo di Macroarea Under 16 Femminile a squadre (17-18 settembre): tra le otto migliori del Nord Ovest, anche il club ospitante la bella manifestazione giovanile. In palio due posti per la fase nazionale.