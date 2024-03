Articolo »

Cultura

22 marzo 2024

22 marzo 2024 Fontanetto Po

A Fontanetto Po Peppe Servillo in scena “Il carnevale degli animali e altre fantasie” Sabato 23 marzo alle 21

Peppe Servillo, attore, cantante, compositore, front-man degli Avion Travel

di r.m.

Sabato 23 marzo riprende la stagione del teatro Viotti di Fontanetto Po con “Il carnevale degli animali e altre fantasie” un affascinante spettacolo teatral-musicale con protagonisti Peppe Servillo e il Pathos Ensemble.

Con testi di Franco Marcoaldi, tratti da “Animali in versi” (vincitore Premio Brancati 2006) e le celebri musiche de “Il Carnevale degli animali”,parlano in versi cani, gatti, fringuelli, lucertole, asini, tartarughe e molti altri esseri viventi, suscitando in chi li osserva una strana invidia: invidia per una vita animata da un’immediatezza a noi umani definitivamentepreclusa.

In questo bestiario assieme realistico e fantastico, Franco Marcoaldi coglie in modo sorprendente l’anima animale, così intimamente connessa con l’anima del mondo. E lo fa con l’agio di una voce poetica capace di alternare il ritmo disteso della narrazione e improvvise accensioni aforistiche, la semplicità dell’eloquio domestico e la riflessione morale.” Inquesto spettacolo elegiaco, divertentee originale,Servillo, accompagnatoda Silvia Mazzon violino, Mirco Ghirardini clarinetto, Marcello Mazzoni pianofortee dalle

Celebri musiche di Camille Saint Saens, oltre alla parte recitata, canta coinvolgenti canzoni ove i protagonisti sono gli animali. Peppe Servillo, attore, cantante, compositore, front-man degli Avion Travel, ha recitato in numerosi films di prestigiosi registi, quali Mimmo Calopresti, Lina Wertmuller, Manetti Bross, Edoardo De Angelis, Alessandro d'Alatri, etc. Autore di canzoni interpretate da Fiorella Mannoia e Patti Pravo, ha vinto con gli Avion Travel nel 2000 il Festival di Sanremo con la canzone “Sentimento”.

La produzione dello spettacolo è di Reggio Iniziative Culturali, la stagione di TeatroLieve in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo.

Info e prenotazioni tel.338.1378957-338.5025373 – info@teatrolieve.it. www. vivaticket.it. Biglietti euro 20-18.Ci sono ancora biglietti disponibili. È attiva anche una promozione con un mini-abbonamento a euro 50 per i seguenti 4 spettacoli: 23 marzo Servillo ne ”Il carnevale degli animali”, 13 aprile “Risate di gioia” con le Belle Bandiere, 10 maggio Andrea Pennacchi in “Una piccola odissea” e 18 maggio “Come ammazzare la moglie o il marito senza tanti perché”con Seven Cults Pruductions