19 novembre 2018

A Casale Monferrato Viabilità, nuove norme: limitazioni per i veicoli Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 Sono previste una lunga serie di esenzioni per particolari tipologie di veicoli

di Pier Luigi Rollino

Rivoluzione nel traffico cittadino. Il Comune, per contenere le emissioni di polveri sottili (PM 10), ha disposto nuove norme in materia di circolazione dei veicoli a motore, riscaldamento delle abitazioni e combustioni all’aperto. PM10 è un acronimo che significa Particulate Matter ≤ 10 µm, ovvero materiale particolato con dimensione inferiore o uguale a 10 micrometri. Se i valori superano le soglie previsti, possono innescari problemi ambientali e anche di salute per i cittadini.

L’ordinanza del sindaco Titti Palazzetti risponde all’accordo di programma (il cosiddetto Accordo Padano) sottoscritto dalle Regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna) in tema di salubrità dell’aria che, soprattutto nel periodo invernale, è a rischio di superamento delle concentrazioni di inquinanti.

Il provvedimento in cui sono riassunte tutte le disposizioni in vigore, come da indicazione della Regione Piemonte per tutte le città di almeno 20mila abitanti, è consultabile sul sito internet del Comune di Casale Monferrato.

Le limitazioni introdotte dall’ordinanza sulla circolazione

Sono introdotte limitazioni permanenti all’area della città indicata in verde nella cartina a fianco. Le limitazioni non si applicano sulla circonvallazione interna e sulle principali arterie di percorrenza (evidenziate in rosso), e nelle vie di accesso ai parcheggi

Nella zona evidenziata in verde il traffico è interdetto ai veicoli Euro 0 (in qualsiasi orario: 0-24); Euro 1 e 2 diesel (nella fascia 8,30 – 18,30 dal lunedì al venerdì); Euro 3 diesel (nella fascia 8,30 – 18,30 dal lunedì al venerdì nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo). Continuano a essere in vigore i precedenti limiti per l’accesso alla ZTL Ambientale e alla ZTL permanente per tutte le altre tipologie di veicoli. I trasgressori saranno sanzionati in base ai disposti normativi del Codice della Strada. Il Nuovo Accordo di programma per l’azione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano introduce, a partire dalla stagione invernale 2018/2019, nuove misure strutturali che prevedono la limitazione all’utilizzo dal lunedi al venerdi, dalle ore 8,30 alle ore 18,30 delle autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore od uguale ad euro 3 e l’estensione della limitazione di cui sopra alla categoria euro 4 a partire dal 1° ottobre 2020 ed alla categoria euro 5 a partire dal 1° ottobre 2025.

Sono previste una lunga serie di esenzioni per particolari tipologie di veicoli consultabili sull’ordinanza 804.