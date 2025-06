Articolo »

Comprensorio

12 giugno 2025

12 giugno 2025 Vignale Monferrato

Nel fine settimana Festa in collina per l'Arma dei Carabinieri A Vignale Monferrato nel 211° anniversario di fondazione

Un momento della cerimonia che si è tenuta a Vignale Monferrato

di Paolo Giorcelli

Carabinieri in festa per il 211° anniversario della sua fondazione: una scelta, quella di commemorare a Vignale gli oltre due secoli di vita dell’Arma, che giunge a diciassette anni dal 194° anno di storia trascorso “in collina”.

L’evento, promosso dall’Amministrazione Comunale in sinergia con la sezione di Casale dell’Associazione Nazionale Carabinieri alla testa del Colonnello Giuseppe Grisolia, ha condotto, fra le autorità presenti, l’Ispettore Regionale dell’ANC per il Piemonte e la Valle d’Aosta, Generale Marcello Bergamini – già Comandante Provinciale di Alessandria, e il Comandante della Compagnia di Casale Valerio Azzone. A celebrare, dopo l’omaggio a Caduti di tutte le guerre al Parco della Rimembranza, la funzione liturgica, il Cappellano Onorario dell’Associazione Don Davide Mussone.

«Vignale ha conferito il 6 aprile 2024 la cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri: tutto questo per sottolineare quando l’Amministrazione abbia ancora una volta voluto riconoscere ufficialmente il lavoro svolto con valida competenza e direzione dei membri dell’Arma, che detengono un ruolo fondamentale, indispensabile sul territorio – sono le parole della sindaca, Tina Corona - Il valore va ad ogni singolo Carabiniere che, con disciplina e onore, compie la sua missione per garantire la difesa dei cittadini e la sicurezza quotidiana in maniera capillare, sempre al passo con il progresso e dei mutamenti sociali che, purtroppo, registrano uno sviluppo nella tipologia dei reati. Negli anni si è infatti evoluta la sfera delle frodi attraverso i più disparati “trabocchetti”. Il riferimento di Tina Corona va alle cybertruffe e ai raggiri a danno delle figure anziane e maggiormente vulnerabili. I membri dell’Arma, con umiltà e animo coraggioso, mettono a rischio la loro esistenza per svolgere e onorare il loro servizio, senza il quale non potremmo vivere in un contesto di legalità e che spesso diamo per scontato».

Nella scaletta della cerimonia la sezione casalese dell’Associazione Nazionale Carabinieri ha consegnato un attestato di benemerenza e riconoscenza al già Presidente, dal 1996 al 2001, Maresciallo Maggiore Giovanni Austa, per 18 anni al comando della stazione vignalese. Non sono, infine, mancati l’omaggio, in concomitanza con l’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, agli eroici carabinieri caduti (2700 deceduti e 6500 feriti durante l’intero secondo conflitto mondiale), in primis il Vicebrigadiere, Medaglia d’Oro al Valor Militare, Salvo D’Acquisto, sacrificatosi nel 1943 per salvare le vite a un gruppo di civili rastrellati dalle truppe hitleriane, al quale Papa Francesco ha riconosciuto lo scorso febbraio il titolo di Venerabile, prologo alla futura causa di beatificazione.