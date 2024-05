Articolo »

10 maggio 2024

10 maggio 2024 Casale Monferrato

Sabato 11 e domenica 12 maggio Golosaria: un weekend dedicato al gusto del Monferrato In 33 Comuni e location tra le province di Alessandria e Asti

di r.m.

La diciottesima edizione di Golosaria è in programma sabato 11 e domenica 12 maggio, con 33 paesi e location tra le province di Alessandria e Asti, che partecipano al palinsesto ufficiale.

In tutto 15 banchi d’assaggio più 30 produttori di vino e 50 del food nel castello di Casale Monferrato, 26 mostre, 6 merende e 10 pranzi pubblici, 10 convegni e presentazioni libri, 12 passeggiate per circa 102 km.

“Un Territorio, un Vigneto nel cuore dell’Europa” è il titolo di questa rassegna tanto attesa, che Paolo Massobrio, patron di Golosaria, che insieme a Marco Gatti ha scelto per legare l’evento al riconoscimento di Gran Monferrato e Alto Piemonte a Città europea del vino.

Ma sono tante le iniziative che debutteranno a rafforzare questo evento, come la celebrazione dei 100 anni dalla scomparsa di Federico Martinotti, inventore del metodo della presa di spuma nei grandi recipienti per gli spumanti, avvenuto molto prima di Eugène Charmat, e perfezionato dallo stesso Martinotti nel 1921, tre anni prima della sua dipartita.

Per questo, sabato mattina nel Castello di Casale Monferrato la prima masterclass sarà quella dedicata al Valdobbiadene Prosecco superiore docg, ospite d’onore della rassegna, accanto ai vini Bianchi da uve baratuciat, che rappresentano il futuro sulle colline del Monferrato e che saranno protagoniste di una degustazione alle 18 di sabato.

Ma sempre sabato, presso Casa Pisopo di Enosis Meraviglia, l’enologo Donato Lanati e Paolo Massobrio, insieme al sindaco di Casale Monferrato presenteranno il progetto del Vino del Villaggio, con 21 produttori accompagnati dai rispettivi sindaci, per dare il via ad un itinerario fra arte, storia e cultura, nei territori della Capitale del Vino.

Domenica a Vignale Monferrato, andrà in scena il Grignolino e i vini del Monferrato Casalese, mentre quelli in capo al Consorzio del Barbera d’Asti saranno a Casale, nell’ambito di Barbera&Champagne. E sempre a Vignale, per il quindicesimo anno consecutivo, verranno proclamati l’Amico e l’Amica del Grignolino 2024, ovvero il presidente di Ais Piemonte Mauro Carosso e la giornalista della Stampa Lara Loreti.

Alle 18 di domenica, come tradizione, la conclusione sarà a Grazzano Badoglio, nel chiostro del monastero del 961 dove riposa Aleramo, il fondatore del Monferrato, con i vini del territorio e la zuppa dell’abate.

