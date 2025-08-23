Articolo »

Cultura

23 agosto 2025

23 agosto 2025 Conzano

Rassegna Tornano I Cantieri Musicali a Conzano Dal 25 agosto al 1° settembre

di r.m.

Anche quest’anno si svolgeranno I Cantieri Musicali a Conzano, dal 25 agosto al 1° settembre. L’auditorium San Biagio ospiterà i concerti dei corsi di perfezionamento, il 30 agosto alle 21, il 31 alle 18, e l’1 settembre alle 10.

Fra i vari brani «in cantiere» verranno eseguiti il III Concerto Brandeburghese di Bach, i duetti di Bartok trascritti per due viole e due violoncelli, quartetti di viole, quartetti di violoncelli e quartetti tradizionali (brani di Mozart e di Tchaikovsky).

I ragazzi come ogni anno vengono da tutto il mondo per una full-immersion musicale. I docenti saranno Daniel Roberts, Giacomo Agazzini, Mauro Righini e Silvio Righini.