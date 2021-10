Articolo »

03 ottobre 2021

03 ottobre 2021 Mirabello

Per le vie del paese A Mirabello la tappa di "Puliamo il Mondo 2021" Coinvolti i bambini di scuola dell'infanzia e primaria

I bambini e volontari impegnati nella manifestazione "Puliamo il Mondo"

di Massimo Castellaro

In una bella mattinata di sole una cinquantina di bambini della scuola dell’Infanzia e della scuola primaria entusiasti si sono aggirati per le vie di Mirabello, accompagnati da insegnanti, amministratori comunali e volontari, per raccogliere oggetti lasciati per terra da qualche concittadino un po’…distratto. È andata così in scena nel paese monferrino unna sorta di Puliamo il Mondo nel weekend nazionale di CleanUpTheWorl.

Armati di kit Legambiente (cappellino, guanti e pettorina) acquistati dal Comune, i bimbi, divisi in quattro gruppi e distanziati nel rispetto delle normative anti-Covid, hanno seguito altrettanti percorsi differenziati: le piazze del centro per i piccoli dell’Infanzia, il parco giochi ‘Don Pino Puglisi’ per le classi prima e seconda, la “Puntisela” e il “Piano” per la classe terza, la circonvallazione e l’area degli impianti sportivi per le classi quarta e quinta. Il tutto con la presenza di supporto dei consiglieri Gabriele Garavello e Natascia Bellio, i quali hanno prima presentato l’iniziativa e al termine si sono intrattenuti con i gruppi classe per raccogliere le impressioni e le riflessioni conclusive, che sono risultate essere molto attente e pertinenti, dei ragazzi.

“Una giornata di sano volontariato ambientale – spiegano dal paese monferrino -che rinforza la consapevolezza di quanto si possa fare, insieme ai più giovani. E di quanto entrambe le Scuole di Mirabello si confermino una eccellenza in termini di sensibilità e qualità formativa, nella educazione ai temi ambientali. Complimenti a tutti, alunni e insegnanti”.