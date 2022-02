Articolo »

Comprensorio

21 febbraio 2022

21 febbraio 2022 Moncalvo

"Premiatissimi Italia" Successo per il moncalvese Orsogna in tv «L’emozione è stata davvero grande».

di Alessandro Anselmo

«L’emozione è stata davvero grande». Commenta così il moncalvese Leonardo Orsogna dopo aver partecipato la settimana scorsa a Premiatissimi Italia, trasmissione televisiva in onda su BomChannel, canale visibile sia sul digitale terrestre che su Sky.

«L’esperienza è stata forte perché mi sono trovato per la prima volta a cantare davanti a ben sei telecamere che mi seguivano nello studio televisivo. Ero molto teso ma alla fine sono soddisfatto, mi ha fatto molto strano anche rivedermi in tv».

Leonardo, autista di 33 anni che dall’estate scorsa vive a Carrara, in Toscana, ha cantato il celebra brano “Come le stagioni” di Aleandro Baldi, ricevendo tantissimi complimenti e manifestazioni di affetto da parte dei tanti moncalvesi che lo hanno seguito, commentando l’esibizione anche sui social.

Non si ferma dunque la nuova esperienza canora di Orsogna che, dopo aver raggiunto in estate le finali nazionali al celebre concorso canoro “Cantagiro” e aver inciso nelle scorse settimane il suo inedito “Pietre”, è ora approdato sul piccolo schermo. Tanti i progetti in ballo per Orsogna che preferisce però per ora non svelare.