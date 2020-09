Articolo »

Comprensorio

05 settembre 2020

05 settembre 2020 San Salvatore Monferrato

San Salvatore Monferrato Il Festival delle cucine: weekend con Regionando! Sabato 5 e domenica 6 settembre nell'area del parco Pineta

di Massimo Castellaro

Il parco Pineta di San Salvatore Monferrato è pronto a fare da cornice anche quest’anno al festival delle cucine regionali, Regionando, giunto alla ventiquattresima edizione e proposto dalla Pro Loco Vivacittà in ‘smart edition’ per le note limitazioni legate all’emergenza sanitaria.

«Ci è sembrato doveroso e importante esserci comunque, nella totale sicurezza, per farvi divertire ancora una volta al gusto delle nostre specialità» spiega Ivano Usan, massimo dirigente della Pro Loco sansalvatorese impegnata in prima linea nella promozione dell’evento che quest’anno, stante la particolarità del momento, prevede anche la possibilità di acquistare e ritirare i piatti in modalità asporto. «Quest’anno per la prima volta potrete venire a gustare i nostri piatti anche domenica a pranzo dalle ore 12,30» aggiunge il presidente ricordando che gli altri due appuntamenti ‘classici’ saranno quelli con le cene di sabato 5 e domenica 6 settembre.

La scelta dei piatti tipici

«La scelta è davvero ampia e ricca di gusto - sottolineano dalla cittadina della torre - si passa dalle trofie al pesto alla coda alla vaccinara, dallo gnocco fritto con salumi emiliani alla lingua con bagnetto, e tra impanadas e piadine, si arriva al goloso carrello dei dolci con salame al cioccolato, seadas e tante altre leccornie”. Parteciperanno infatti a questa edizione le regioni Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Lazio e Sardegna. Ad accompagnare queste prelibatezze ci sarà, oltre alla birra, una selezione di vini tipici bianchi e rossi del Monferrato e dell’Astigiano, oltre all’immancabile prosecco veneto. Dopo cena (e dopo il pranzo di domenica) sono previsti intrattenimenti, a confermare la classica formula della manifestazione: domani sera, sabato 5 settembre, sul palco del parco Pineta si esibirà la formazione alessandrina Super Pauer Quartet: la voce elegante di Elisabetta Gagliardi, la classe del maestro Andrea Negruzzo al pianoforte, l’esperienza di Francesco Albertazzi all’ukulele e il groove alle percussioni di Paolo Facco sono gli elementi di sicuro successo di questo quartetto che propone successi pop internazionali e non, in chiave acustica. Domenica invece, ad accompagnare il pranzo, ci sarà l’intrattenimento Radio Show dal vivo a cura del Dj Angelo Cattaneo, mentre in serata ci si divertirà con il gioco a quiz multimediale per eccellenza, ovvero “Il Cervellone”: i partecipanti potranno sfidarsi in squadre rispondendo a domande sui più svariati argomenti e…che vinca il migliore. «Giocare è gratuito – precisano da San Salvatore - basta presentarsi e chiedere allo staff una pulsantiera wireless. Tanti regali in palio, animazione e divertimento garantiti».

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo grazie all’ampia area ristoro coperta. A causa delle normative anti covid la capienza massima di ciascun appuntamento è di duecento persone. È consigliabile quindi di prenotare contattando i numeri 393-8583774 e 328-3816523, scrivendo a info@prolocovivacitta.it oppure sulla pagina Facebook della manifestazione.