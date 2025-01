Articolo »

06 gennaio 2025

06 gennaio 2025 Casale Monferrato

Istituto Balbo Il Certamen “Reale” con Paolo Di Paolo La prova l’8 gennaio, l’11 ci sarà la lectio dello scrittore

Paolo Di Paolo ha pubblicato “Rimembri ancora. Perché amare da grandi le poesie studiate a scuola”

di r.m.

Per ricordare il grande filosofo Giovanni Reale, originario del nostro territorio e molto legato alla nostra scuola, l’Istituto Balbo, nel suo indirizzo di Liceo Classico, organizza la Nona edizione del Certamen in Lingua Greca aperto a tutti gli studenti delle Province del Piemonte.

Il Certamen avrà come titolo “Celeste dote”, da un capitolo del saggio “Rimembri ancora. Perché amare da grandi le poesie studiate a scuola” dello scrittore Paolo Di Paolo, e verterà sul tema, desunto dalle riflessioni dell’autore, dell’essenzialità di fare e leggere arte in ogni sua forma per essere più umani, per poter vivere pienamente il presente attraverso la memoria del passato. Le parole alate di poeti e scrittori, infatti, sono da sempre una carezza per l’animo umano, e ci aiutano a non perdere di vista il fatto che, nella fragilità di questi tempi sempre così veloci e fugaci, si può comunque amare la bellezza, dialogare con l’altro, riscoprire noi stessi e il nostro rapporto col mondo. Il Certamen è organizzato con il supporto del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Associazione Ex Allievi del Liceo Classico Cesare Balbo.

A presiedere la Commissione di Valutazione del Certamen è stato chiamato lo stesso Di Paolo, scrittore italiano prolifico, romanziere, autore di testi per bambini e per il teatro, nonché collaboratore di testate giornalistiche nazionali come La Repubblica e L’Espresso. Di sé dice: «Scriverei anche se non scrivessi davvero, perché scrivo nella testa, annoto sensazioni in forma di parole possibili, fermo nuvole, pensieri, o semplicemente il volto di qualcuno, che è già l’inizio di una storia. Ho scritto per capire, per ricordare, per vedere le cose da un’altra prospettiva».

Il Certamen prevede due sezioni: la prima riservata agli alunni iscritti alle classi del terzo, quarto, quinto anno di corso dei Licei Classici; la seconda riservata agli alunni iscritti alle classi del secondo anno di corso dei Licei Classici delle Province del Piemonte. Oltre alle consuete prove di traduzione di un testo greco (accompagnata da domande di commento nel caso della sezione del triennio), quest’anno è prevista anche una prova in forma di saggio breve/testo argomentativo inerente ad un tema del Certamen, partendo da diversi documenti, ad esso collegati, messi a disposizione dei candidati.

La prova avrà luogo il giorno 8 gennaio al Balbo. Una Commissione Scientifica, composta anche da docenti esterni, presieduta da Di Paolo, oltre che dalla prof. Nadia Rosso (Università del Piemonte Orientale), sceglierà i passi dalla cui rosa verrà estratto il testo oggetto del Certamen e, a fine concorso, valuterà gli elaborati stilando la graduatoria dei vincitori. La consegna dei premi avverrà nella cerimonia del giorno 11 gennaio preceduta dalla lectio magistralis di Di Paolo.