18 giugno 2022

18 giugno 2022 Casale Monferrato

Triathlon Edoardo Mazzucco sul podio a Bardolino 23° nella classifica generale

di Alfredo Colella

Edoardo Mazzucco, casalese classe 2000, da qualche anno pratica triathlon tra le fila della SAI Frecce Bianche di Alessandria, dopo anni di esperienza nel nuoto e nel ciclismo. La sua stagione agonistica 2022, già caratterizzata da piazzamenti di rilievo, sabato 11 giugno si è arricchita con un podio prestigioso alla 37° Internazionale di Bardolino. Un appuntamento di fama mondiale che la quotata rivista americana Triathlete ha inserito tra le 3 corse top al mondo sulla distanza olimpica (1,5 km a nuoto, 40 km in bici e 10 km a piedi) per l’innovazione, i servizi e lo spettacolare paesaggio delle terre venete del Bardolino e del Lago di Garda.

Con circa 1400 iscritti, non è certo mancato lo spettacolo per le migliaia di spettatori che l’evento da ormai molti anni richiama: Mazzucco ha concluso le tre prove in programma al 2° posto tra gli Under23 (sua migliore performance dell’anno) e al 23° nella classifica generale, confermandosi come uno dei giovani atleti casalesi di maggior rilievo.

“Nella prima frazione a nuoto – ci racconta – oltre alle solite difficoltà dovute ai colpi proibiti che involontariamente si danno e ricevono a causa dell’assembramento iniziale, dai 500 metri in poi sono riuscito a nuotare bene e uscire dall’acqua attorno alla 30° posizione”.

Il tracciato in bici si snodava attraverso colline e vigneti a ridosso del lago: “Qui mi sono unito ad un gruppetto di avversari che avevano un buon ritmo, instaurando una reciproca collaborazione e realizzando l’11° miglior tempo assoluto”, prosegue Mazzucco. “La terza e ultima fatica si dipanava a piedi lungo le vie del centro storico di Bardolino: questa è la fase in cui vedi tutti gli altri avversari, riuscendo più o meno a capire quale sia la tua posizione in classifica e quanto poterla migliorare. Inizialmente ho cercato di essere il più regolare possibile e ho superato un po’ di atleti ma poi, verso gli ultimi 2 km, ho accusato la fatica e sono passato in modalità controllo per mantenere la posizione”.