Sport

05 luglio 2024 Casale Monferrato

Concluse le lezioni Festa al campo scuola di Monferrato Biker Gara a staffetta svoltasi su un breve ed intenso short track

Nella foto alcuni ragazzi di Monferrato Biker

di r.m.

Nei giorni scorsi al campo scuola di Monferrato Biker (situato tra la Canottieri e la pista ciclabile del Ronzone) si sono concluse con una festa le lezioni di Monferrato Biker alla presenza di tutti gli allievi della scuola.

Centro focale della giornata è stata una gara a staffetta svoltasi su un breve ed intenso short track creato ad hoc dagli Istruttori. Al termine della gara si sono svolte le premiazioni di tutti gli allievi che hanno conseguito ottimi miglioramenti grazie all'impegno, alla costanza e all'entusiasmo profusi nel corso di tutta la stagione.

A proposito di avvenimenti sportivi, ricordiamo la partecipazione di Alberto Guarino e Andrea Ottone che domenica 23 giugno hanno gareggiato sul percorso della GF "La via del Sale" a Limone Piemonte, caratterizzato da un terreno molto ostico per le avverse condizioni meteo. La settimana precedente Alessandro Castellano e Pietro Celoria si sono affermati con buoni piazzamenti alla 7ª prova XCO Coppa Piemonte MTB a Masserano, raccogliendo punti importanti per la classifica generale.

Le attività della squadra Monferrato Biker proseguiranno anche durante l'estate, tra gare ed escursioni; vi terremo informati sui programmi e sui risultati ottenuti.