08 maggio 2025

Diverse discipline La Festa dello Sport con tanti giovani a Murisengo Buona partecipazione alla giornata che si è svolta al centro sportivo "Bonasso"

Alcune delle squadre impegnate nelle sfide di tamburello

di Chiara Cane

Riuscitissima Festa dello Sport, giovedì 1° maggio al Centro Sportivo Oscar Bonasso di Murisengo, con la partecipazione di numerosi giovani e adulti, per rinnovare uno degli eventi primaverili più attesi dall’intera comunità locale e non solo, promosso a dalla Polisportiva col patrocinio del Comune.

Diverse le discipline sportive messe nel cartellone e, tra queste, il torneo di calcio a 5, con 11 squadre partecipanti, quali: Young Boys, Bandoleros, Patela Vachi, Cooperativa Pantarei, Patapim, Stop e Go, Al Cortiletto, AC Vostra, Olympo, Inter Tristi e Scapà da ca’. Divise in due gironi da 4 squadre e un girone da 3 squadre, con arbitraggio a cura di Gaetano Canova, a conquistare il podio è stata la squadra Al Cortiletto, che ha battuto per 4 a 3 l’Olympo.

Per quanto riguarda il torneo di tamburello, organizzato nell’ambito delle “Giovani Promesse” dal Comitato FIPT (Federazione Italiana Palla Tamburello) Piemonte, a Murisengo è stata disputata la quarta tappa del circuito rivolto alla categoria Esordienti (Under 12), che si è concluso con la vittoria della squadra femminile del Murisengo e della maschile del Tigliole.

Al torneo hanno partecipato, la mattina, due squadre del Murisengo e tre squadre del Tigliole, raccolte in unico girone da 5 squadre; il pomeriggio, due squadre del Murisengo e due squadre del Gorzano, riunite in un unico girone da 4 squadre. Gli incontri sono stati arbitrati da Giancarlo Pagliano. Oltre ai due tornei, sono state offerte le seguenti attività ludico-sportive: tiro con l’arco, passeggiata a cavallo e prove gratuite di tennis.

Tra i presenti, anche il vicesindaco Maria Fosson, il capogruppo consigliare Gino Vitale e i consiglieri Monica Quilico, Maria Chiara Molino e Ugo Demaria. A premiare, il presidente Vittorino Zanovello e il giovane sportivo Riccardo Belvisotti. Oltre alle consuete attività offerte presso il Centro Sportivo Oscar Bonasso, la Polisportiva si appresta ad organizzare il gettonatissimo e ormai prossimo Torneo di Calciobalilla in via Umberto I presso il Caffè Tartufo Bianco.