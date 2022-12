Articolo »

Sport

13 dicembre 2022

13 dicembre 2022 Casale Monferrato

Domenica 18 dicembre Christmas Cup Piemonte 2022 al PalaEnergica Organizzata dal Comitato F.E.S.I.K. Piemonte in collaborazione con l'ASD Dojo Karate Pontestura

di r.m.

Domenica 18 dicembre per la terza volta al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato, organizzata dal Comitato F.E.S.I.K. Piemonte in collaborazione con l'ASD Dojo Karate Pontestura con il patrocinio del Comune di Casale Monferrato, si svolgerà la manifestazione sportiva Christmas Cup Piemonte 2022.

Fanno sapere gli organizzatori: «Questa manifestazione richiama ogni volta una folta affluenza di partecipanti, non solo rappresentata da società piemontesi ma anche da palestre e società provenienti dalle Regioni limitrofe. I partecipanti sono sempre, per la quasi totalità, ragazzi al di sotto dei 15 anni, non solo perché questo incontro riveste un importantissimo momento di valutazione per misurare i traguardi raggiunti durante la prima parte della stagione di allenamenti, ma anche e soprattutto, per l’aspetto aggregativo della manifestazione, che si presenta come un’ottima occasione per familiarizzare con gli altri iscritti alla F.E.S.I.K. e ad altre Federazioni sportive e festeggiare tutti insieme, l’imminente arrivo delle festività natalizie in una città ricca di storia, cultura e importanti tradizioni sportive».

Il presidente FESIK Piemonte maestro, Biagio Marra dichiara: «Negli anni scorsi abbiamo avuto il privilegio di poterla svolgere proprio al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato e si può dire, con la massima soddisfazione, che sono risultati degli incontri veramente soddisfacenti, grazie anche alla splendida location che ci ha ospitati. In questa edizione, nel contesto della manifestazione si terrà il trofeo delle Regioni Nord Italia tra le squadre agonistiche in rappresentanza delle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Triveneto e Toscana, che si incontreranno nelle specialità di kumite e kata bunkai».

«Per Casale Monferrato – ha sottolineato l’assessore allo Sport, Luca Novelli – è sempre un onore ed un piacere ospitare manifestazioni sportive di rilevanza interregionale. Da un lato gli atleti che giungeranno da tutto il Piemonte e dalle Regioni limitrofe potranno scoprire le ricchezze della nostra città, dall’altro i casalesi di ogni età potranno conoscere e apprezzare una disciplina sportiva che ha dimostrato negli anni di appassionare un sempre crescente numero di bambini e ragazzi. Quindi un benvenuto agli atleti e un Buon Natale a tutti!».