Articolo »

Economia

10 agosto 2022

10 agosto 2022 Casale Monferrato

Creare lavoro Mettersi in proprio con il supporto della Regione Piemonte Un servizio gratuito attraverso il programma Mip

di s.m.p.

Nella platea delle persone alla ricerca di prima o nuova occupazione, spesso ve ne sono alcune che, magari da diversi anni, hanno un’idea imprenditoriale che vorrebbero sviluppare, ma che necessiterebbero di potersi appoggiare a servizi pubblici di consulenza e sostegno all’avvio di un’attività.

Avere un’idea imprenditoriale non significa necessariamente “pensare in grande” e disporre di ingenti risorse economiche o capacità manageriali specifiche; è possibile creare un’impresa oppure offrire un servizio anche a costi ridotti ma, come per tutte le situazioni nuove, è importante esplorare correttamente le opportunità che sono a disposizione dei cittadini.

La Regione Piemonte offre gratuitamente il consolidato programma Mip (acronimo di mettersi in proprio) che prevede una pluralità di servizi rivolti a coloro che intendono abbracciare una nuova esperienza: quella di mettersi in proprio (e non solo).

Il programma Mip è rivolto a chi intende aprire una micro/piccola/media impresa, avviare un’attività professionale (lavoro autonomo) oppure attivare un’impresa nel settore della produzione agricola primaria (coltivazioni, allevamenti). Il percorso prevede 45 ore di supporto alla consulenza per l’avvio dell’attività, in cui verrà effettuata la definizione del progetto nelle sue diverse articolazioni, con particolare riguardo ad analisi delle problematiche burocratiche, fiscali e finanziarie collegate all’acquisto di un’azienda. Oltre alle 20 ore di consulenza saranno dedicate invece al monitoraggio dell’attività post avvio.

Chi può partecipare?

Al programma MIP possono partecipare le persone fisiche (quindi non possono accedere titolari di imprese individuali/persone giuridiche) che siano disoccupate e inattive, occupate, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, residenti e/o domiciliati nella Regione Piemonte, che intendono avviare un’iniziativa imprenditoriale o un’attività di lavoro autonomo con sede legale ed operativa nella Regione Piemonte. Tra i destinatari sono anche ricomprese le persone fisiche già titolari di Partita IVA che vogliano aprire un’impresa con un codice attività (codice Ateco) diverso rispetto a quello loro già attribuito, avviare una nuova professione/attività autonoma con un nuovo codice Ateco.

Non possono invece accedere al programma i titolari di impresa individuale, in quanto considerate persone giuridiche, i soci di imprese (o di attività economiche assimilabili svolte in forma professionale) già operanti nello stesso settore di attività in cui si intende creare la nuova attività economica. In caso di team imprenditoriale almeno il 50% dei soci deve avere i requisiti predetti.

Come muoversi?

È possibile prenotare l’incontro di pre-accoglienza del percorso Mip per ottenere le prime indicazioni di orientamento, dopodiché, iscrivendosi al programma Mip, si potrà accedere alle misure di sostegno alla creazione d’impresa. Il servizio si può prenotare online sul sito www.mettersinproprio.it oppure recandosi presso il Centro per l’impiego più vicino.

I contributi

É previsto un contributo calcolato in relazione al valore del trasferimento d’azienda, destinato a imprese individuali o società nate dai servizi ex ante a sostegno della creazione d’impresa finalizzati al trasferimento d’impresa (ricambio generazionale), di nuova costituzione e che presentino domanda fino a esaurimento delle risorse disponibili (comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2022).