08 agosto 2020

sabato 8 agosto La comicità al femminile di Vanessa Giuliani al Paleologo di Trino Secondo spettacolo per la rassegna estiva "Stasera che sera"

di Maurizio Inguaggiato

La miglior forma di intelligenza è l’autoironia. Cosa c’è di meglio dunque di uno spettacolo in cui la donna si mette a nudo e, a suon di parodie e sketch, racconta il difficile rapporto con il sesso opposto?. L’associazione culturale “Il Teatro Abitato” annuncia con queste parole il secondo appuntamento della rassegna estiva “Stasera che sera” che, sabato 8 agosto, vede protagonista Vanessa Giuliani. Attrice poliedrica e di provata esperienza, ha lavorato in cinema, teatro e televisione. Di lei ricordiamo il fortunato ruolo di Gemma nella serie Cento Vetrine, ma anche recitazioni con Lino Banfi, Felice Andreasi, Enzo Decaro, Barbara D'Urso, Stefania Accorsi, Margherita Fumero, Franco Neri e molti altri. Da anni presta la sua voce al doppiaggio di soap-opera, telefilm e cartoni animati. Sabato 8 Agosto, alle 21.30, sul palco di Palazzo Paleologo a Trino interpreterà lo spettacolo “Donne che si dannano”, dove incarnerà le inquietudini e sfumature di molteplici personaggi femminili: la single orgogliosa, la quarantenne indipendente, la vedova realizzata, la giovane illusa, la straniera soddisfatta, la diva francese e la psicologa esperta e prodiga di consigli su come dare vita ad una relazione di coppia. Ne nasce uno spettacolo coinvolgente, arricchito dall’ingrediente di cui la Giuliani abbonda: la comicità, che le ha permesso di varcare gli studi dei programmi televisivi Zelig ed Eccezionale Veramente. Lo spettacolo, col patrocinio di Comune di Trino, Regione Piemonte e sostegno di Biverbanca, è in programma alle ore 21.30. Due ore prima dell’inizio, giornalisti e pubblico potranno interagire con l’artista, sotto la moderazione di Ivana Posti di “Sognare Si Può web radio”. Biglietto intero 8 euro, ridotto 5 euro. Per la prenotazione, obbligatoria, contattare Turisti allo Sbaraglio al numero 347.7088266 o l’indirizzo email ilteatroabitato@gmail.com. Gli appuntamenti successivi saranno: sabato 5 settembre andranno di scena le atmosfere blues di Soul Sarah & Gaetano Pellino. Si prosegue sabato 12 settembre con le atmosfere jazz di Tatiana Arciuolo e Matteo Castellan, gran finale venerdì 25 settembre con lo spettacolo di viola, violino e violoncello del Venus Stiring Quartet in ricordo del maestro Ennio Morricone. Ogni spettacolo va di scena alle 21.30. Due ore prima dell’inizio, giornalisti e pubblico potranno interagire con gli artisti, intervistati da Ivana Posti di “Sognare Si Può web radio”.