30 agosto 2023

30 agosto 2023 Casale Monferrato

Ciclismo Monsterrato Gravel Race, conto alla rovescia A Casale da giovedì 31 la nazionale diretta da Pontoni

di r.m.

In testa a tutti la Nazionale Italiana Gravel guidata dall’occhio attento del commissario tecnico Daniele Pontoni e del responsabile del settore nazionale del fuoristrada Massimo Ghirotto.

In gruppo anche professionisti di chiara fama come il francese Nicholas Roche, l’australiano Natan Haas e Davide Rebellin, il fuoriclasse italiano tragicamente scomparso qualche mese dopo la sua presenza alla Monsterrato, travolto da un camion mentre si stava allenando.

Era folto ed agguerrito, quindi, il gruppo che lo scorso 3 settembre ha dato vita alla prima edizione della Monsterrato Gravel Race, riservata alle gravel bike (bici da corsa costruite con concezione da strada ma adattate al fuoristrada): in gara infatti 400 ciclisti circa in rappresentanza di 24 nazionalità. Il tutto aggraziato da una ricca rappresentanza femminile, capeggiata dalla azzurra Barbara Guarischi.

Per il Monferrato si è trattato quasi di una piccola ma significativa Olimpiade, promossa da un grande successo tecnico e spettacolare testimoniato anche dai complimenti dell’Uci stessa e della Federciclismo, la cui collaborazione è stata molto importante ai fini della buona riuscita dell’evento. Ora siamo alla seconda edizione della gara, in calendario sabato 2 settembre: l’obiettivo è fare sempre di più e meglio, contando di attirare alla partenza un gruppo di partecipanti ancora più numeroso.

Ci sarà anche (sul percorso lungo 125 km) la nazionale diretta da Pontoni che giovedì 31 agosto si ritroverà a Casale Monferrato (con sede all’hotel Business). Tra gli atleti c’è Daniel Oss, gregario di Peter Sagan.

Tornando alla seconda Monsterrato Gravel Race sarà valida come sedicesima tappa dell’Uci Gravel World Series, un circuito internazionale organizzato dall’Uci (il massimo organismo mondiale del ciclismo) che toccherà quattro continenti. La Monsterrato Gravel Race sarà anche l’unica prova italiana valida per la qualificazione al Campionato del Mondo Gravel in programma in Veneto il 7 ed 8 ottobre.

Il successo della passata edizione, reso possibile anche dal decisivo appoggio di Prefettura, Questura, Carabinieri, Polizia Stradale, Polizia Locale e volontari capeggiati dal Gruppo Alpini, ha spinto a confermare con pochissime eccezioni i due percorsi di gara (km 65 e 125 circa) che si sviluppano tra strade bianche ed asfalto, colline, vigneti e borghi medievali nella provincia di Alessandria con un generoso sconfinamento in quella di Asti. Undici i Comuni coinvolti, che sono anche parte attiva dell’organizzazione della gara: dopo Quattordio, che ospiterà partenza ed arrivo, la corsa toccherà i Comuni di Masio, Felizzano, Fubine, Altavilla, Vignale, Camagna, Conzano, Lu e Cuccaro, Viarigi e infine Cerro Tanaro.

Percorsi già registrati e segnalati sui più importanti siti web del settore che verranno al più presto dotati di segnaletica locale fissa con l’obiettivo di renderli fruibili e liberamente percorribili tutto l’anno. Una promozione importante per il Monferrato patrimonio dell’Unesco e il suo ricco dedalo di strade bianche, sempre più ricercate dai cicloturisti, raggiungibili con soli 50 minuti di autostrada da Milano, Torino, Genova e dall’aeroporto internazionale di Milano Malpensa.

Domenica 3 settembre, il giorno dopo il furore agonistico della Monsterrato Gravel Race, è in programma la settima edizione della Monsterrato-Strade Bianche Monferrato, cicloturistica con partenza ed arrivo a Quattordio. I percorsi saranno gli stessi della Monsterrato Gravel Race (km 65 e 125 circa) ma lo spirito con il quale verranno affrontati sarà molto diverso: si pedalerà anche “con gli occhi”, senza l’assillo delle classifiche, per ammirare il paesaggio del Monferrato patrimonio Unesco. La settima Monsterrato-Strade Bianche Monferrato è aperta a tutte le biciclette in grado di affrontare le strade bianche ed anche alle e-bike, le bici a trazione elettrica. Informazioni, regolamento ed iscrizioni sul sito www.lamonsterrato.it

Ma non finisce qui: lo stesso percorso della Monsterrato Gravel Race ospiterà infatti il successivo 17 settembre un altro evento prestigioso, il Campionato Italiano gravel, gara attesissima che vedrà sfidarsi per l’ambita maglia tricolore i migliori specialisti italiani della gravel. Per il Monferrato sarà quindi un settembre firmato grande ciclismo a tutta gravel.