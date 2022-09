Articolo »

Economia

26 settembre 2022

26 settembre 2022 Villanova Monferrato

Allo stabilimento Euromac “La Fabbrica Sostenibile” venerdì 30 settembre a Villanova Incontri, interventi e tavole rotonde

Maurizio Miglietta, presidente e amministratore delegato di Euromac

di r.m.

«Confindustria Alessandria diffonde la responsabilità sociale d’impresa e attraverso il programma “La Fabbrica Sostenibile” mette a confronto le imprese per la condivisione di esperienze aziendali sul tema della sostenibilità. Ogni anno le imprese alessandrine si ritrovano in un’azienda diversa e testimoniano il loro impegno per ridurre l’impronta ambientale, per migliorare l’ambito della comunità locale e per favorire lo sviluppo del territorio».

L’evento 2022 si svolgerà venerdì 30 settembre alle ore 10 presso lo stabilimento Euromac di Villanova Monferrato, impresa leader di quest’anno. Promotrice dell’iniziativa nel 2019 è stata Michelin Italiana, che ha passato il testimone a Gualapack per il 2020, Roquette Italia lo ha ricevuto per il 2021, ed Euromac per il 2022.

Fanno sapere da Confindustria: «Quest’anno il percorso di Fabbrica Sostenibile si è articolato in diverse tappe di avvicinamento nei mesi scorsi, e attraverso le testimonianze degli industriali l’analisi si è concentrata sui temi dell’energia sostenibile, delle nuove logiche organizzative adottate dalle imprese sostenibili, sull’economia circolare e sui bilanci di sostenibilità».

Introdurrà l’evento Laura Coppo, presidente di Confindustria Alessandria seguirà l’intervento di Maurizio Miglietta, presidente e amministratore delegato di Euromac, sul tema “La sostenibilità nella media impresa metalmeccanica”. Poi due tavole rotonde: “Il ruolo della formazione tecnica e la relazione scuola e industria nella transizione verso la sostenibilità” con l’Istituto Volta di Alessandria, l’Istituto Sobrero di Casale Monferrato, e il Cnos Piemonte; “Buone pratiche d’impresa” con le testimonianze di Fravega di Borghetto Borbera; Entsorga di Tortona; Solvay di Spinetta Marengo; O-I di Asti. L’evento si concluderà con il passaggio del testimone al leader di Fabbrica Sostenibile 2023.