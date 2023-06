Articolo »

06 giugno 2023

209° Annuale di Fondazione dell’Arma Bilancio Carabinieri: perseguito l’87% del totale dei delitti nell’intera provincia di Alessandria In aumento le truffe e le frodi informatiche

Lunedì 5 giugno nella sede del Comando Provinciale Carabinieri di Alessandria, in piazza Vittorio Veneto, ad Alessandria, celebrazione del 209° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Nel corso della cerimonia è stata data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dell’Ordine del Giorno del comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Teo Luzi, ai quali è seguito il discorso del Comandante Provinciale di Alessandria, col. Massimiliano Rocco.

Sono stati quindi premiati i Carabinieri che si sono distinti nel corso dell’ultimo anno per l’attività d’istituto svolta, che ha visto l’Arma alessandrina perseguire l’87% del totale dei delitti perpetrati nell’intera provincia, a fronte del rimanente 13% perseguito da tutte le altre Forze di Polizia presenti sul territorio.

Sono. state 2.517 le persone deferite all’Autorità Giudiziaria, di cui 206 in stato di arresto. Tra queste ultime, anche gli autori degli omicidi di Norma Megardi, a Sale e del giovane Cristian Martinelli, a Casale Monferrato.

I furti, nel loro complesso, continuano a rappresentare il delitto maggiormente consumato (41%). Tra questi, a fronte di un numero sostanzialmente stabile di quelli in abitazione, si registrano, in leggero aumento (+7%), quelli commessi all’interno degli esercizi commerciali e sulle auto in sosta.

Particolare attenzione viene rivolta a quelli “con destrezza”, nella cui tipologia sono compresi i reati in danno di persone anziane, anche attraverso mirate indagini e servizi di prevenzione, a cui si aggiungono una capillare azione informativa e di sensibilizzazione della popolazione, in sinergia con enti ed amministrazioni locali.

In aumento le truffe e le frodi informatiche, sebbene, al riguardo, aumentano anche quelle scoperte ed il numero degli autori denunciati.