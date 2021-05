Articolo »

Attualità

28 maggio 2021

28 maggio 2021 Casale Monferrato

Emergenza Vaccini in Piemonte: 33mila al giorno ma la potenzialità è di 50mila Le rilevazioni della Regione

di r.m.

«La media attuale in Piemonte, vincolata alle dosi disponibili, è di 33mia vaccini al giorno, ma la potenzialità è di oltre 50mila, come verificato con il test del 29 aprile, e da giugno salirà a 70/80mila dosi giornaliere con l’avvio degli altri punti vaccinali pronti a partire, incluse le aziende e le farmacie, e in proporzione alla disponibilità di vaccini».

Lo comunica la Regione Piemonte intervenendo sulla campagna vaccinale: «Il Piemonte ha raggiunto, dal 16 aprile a oggi, il 98% del target fissato dalla struttura commissariale nazionale. Oggi sono partite le adesioni per i trentenni con oltre 60 mila richieste in poche ore».

Dal 2 giugno «potranno iniziare a preaderire su www.ilPiemontetivaccina.it i piemontesi iscritti nel registro dell’Aire (l’associazione degli italiani residenti all’estero). Dal 3 giugno (e non più dal 4 come annunciato nei giorni scorsi) i ragazzi da 16 a 29 anni. In base alla nota del 19 maggio del CTS nazionale i 4 vaccini possono essere somministrati indistintamente dai 18 anni in su».