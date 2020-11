Articolo »

Economia

13 novembre 2020

13 novembre 2020 Casale Monferrato

L'appello Commercianti: «Il Comune di Casale Monferrato ci aiuti a superare la crisi» Interviene Confcommercio-Unicom

di Pier Luigi Rollino

Confcommercio-Unicom «raccoglie il grido di dolore dei commercianti e dei pubblici esercizi costretti alla chiusura dall’ultimo Dpcm che fa diventare il Piemonte Zona Rossa».

Dichiara il presidente Costantino Mossano: «Come avevo purtroppo anticipato piove sempre sul bagnato e certe decisioni non mi hanno smentito. A parte la difficoltà nel capire per cui alcune attività hanno dovuto abbassare la saracinesca con il rischio di non riaprirla più, è paradossale che ci siano imprenditori che, per rispettare la legge e pur di tornare a lavorare, hanno dovuto affrontare spese anche notevoli, non confortate da sufficienti incassi, e ora hanno dovuto richiudere».

«Certo siamo consapevoli che l’emergenza sanitaria esiste ed è grave per tutto il Paese, ma c’è anche un’emergenza economica ed occupazionale che se non verrà affrontata nei modi e nei tempi giusti genererà pesanti ricadute sociali. Per questo chiediamo all’Amministrazione Comunale di Casale Monferrato, sempre vicina a noi nei mesi passati, di supportarci anche in questa difficilissima fase attuale sul piano economico e non».

L'associazione si rivolge «al sindaco e all’assessore al Commercio affinché possiamo trovare insieme delle soluzioni per vedere le prime luci dell’alba che inizino a rischiarare questa nera notte».