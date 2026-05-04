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Scuola

04 maggio 2026

04 maggio 2026 Pontestura

A Pontestura Transizione energetica e rinnovabili nelle scuole: il progetto di Enel con "Il cielo itinerante" Due laboratori per scuola primaria e secondaria organizzati dal Gruppo guidato da Flavio Cattaneo

di r.m.

Al via "Missione Energia" il progetto di formazione per gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado organizzati da Enel con Il Cielo Itinerante APS, l'associazione che dal 2021 porta la scienza dove non arriva, utilizzando laboratori STEM per accendere la curiosità dei bambini con un approccio "hands-on"(pratico) e inclusivo.

Per la prima tappa è stata scelta Pontestura con due laboratori che si sono svolti martedì 28 aprile, pensati per le classi quarta e quinta elementare della Scuola Primaria “C. Palazzo” e per la prima media della Scuola Secondaria di primo grado “Ing. Palazzo”. All’incontro era presente anche il sindaco Matteo Benetazzo.

Nel dettaglio il progetto propone un percorso esperienziale focalizzato sulle fonti rinnovabili (vento, sole, acqua) e sulla transizione energetica, con un approfondimento sul ruolo fondamentale delle reti elettriche. Attraverso attività pratiche — dalla costruzione di mini-turbine eoliche con materiali di recupero alla sperimentazione con kit Arduino per il fotovoltaico — gli studenti analizzano i bisogni energetici del pianeta e la scelta delle fonti rinnovabili migliori per contrastare il cambiamento climatico e per costruire una città dell'energia sostenibile e resiliente.

Il percorso formativo è stato pensato in coerenza con l’Agenda 2030 e ha lo scopo di educare la comunità e gli “adulti del futuro”, rafforzare le competenze STEM e aprire una finestra di dialogo con le famiglie e la comunità.