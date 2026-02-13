Articolo »

13 febbraio 2026

13 febbraio 2026 Fubine Monferrato

A Fubine Monferrato una raccolta fondi per la popolazione di Niscemi Comune e associazioni insieme per l'iniziativa di solidarietà

di Paolo Giorcelli

Comune e associazioni fanno squadra per aiutare la popolazione di Niscemi, cittadina nel Libero Consorzio di Caltanissetta minacciata dal 25 gennaio da un grave frana della collina su cui poggia, che ha già provocato il crollo a valle di numerose abitazioni e che si sta allargando pericolosamente verso il centro dell’abitato.

Fubine ha dato il via a una raccolta fondi a favore del comune siciliano dal titolo “Aiutaci anche tu”: uno slogan che ricalca quanto già realizzato di benefico dalla comunità in occasione di trascorse calamità. «Così è stato nel 2023 a favore del comune alluvionato di San Leo in Romagna, qualche anno prima ad Arquata del Tronto in Abruzzo a seguito del terremoto e in parecchie altre tragedie - spiega il Sindaco Lino Pettazzi - Coloro che hanno “qualche anno in più” ci ricordano che da Fubine partì una delegazione con 2 case prefabbricate per portare aiuto alle popolazioni colpite dalla strage del Vajont nel 1963. Esempi che dimostrano la grande sensibilità e generosità dei Fubinesi, delle associazioni, delle aziende verso chi è in difficoltà. Un tam-tam solidale che assume una declinazione ancora più significativa - puntualizza Pettazzi - se pensiamo che nel nostro paese vivono molte famiglie nate a Niscemi e che si sono trasferite in Monferrato».

La prima tranche di donazioni, effettuabili fino al 28 febbraio, verrà fatta recapitare al primo cittadino niscemese Massimiliano Valentino Conti. La raccolta verrà comunque tenuta aperta almeno fino all’estate, in modo da incassare la cifra più alta possibile. Chi è interessato all’iniziativa, può versare sulla Carta Postepay Evolution attivata presso l’ufficio postale di Fubine: Carta N. 5333175984666898, IBAN IT94C3608105138242407442422.





