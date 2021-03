Articolo »

Scuola

31 marzo 2021

31 marzo 2021 Casale Monferrato

Al Ciofs Le competenze trasferite sul campo con gli stage Partite le attività di Istruzione e Formazione Professionale

Gli stagisti Vittoria e Alessio, studenti di Trasformazione Agroalimentare

di Chiara Cane

Al via le attività di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per gli studenti del terzo anno del Ciofs-Fp di Casale Monferrato, con stage di due mesi da spendere direttamente nelle aziende, a stretto contatto con il mondo del lavoro.

«Lo stage rappresenta un momento importante per la formazione dei nostri studenti - fanno sapere dalla scuol - grazie alle attività di IeFP e alla disponibilità delle aziende ospitanti, i giovani diventano presto parte integrante dei gruppi operativi partecipando, attraverso compiti assegnati gradualmente, a tutte le fasi di lavoro. Una vera e propria occasione per vedere e sperimentare, direttamente sul campo, le competenze apprese a scuola e, nel contempo, affinare le capacità tecniche e le competenze sociali e comunicative proprie del mondo del lavoro.

All’allievo/allieva viene sempre proposta un’azienda del settore vicina al proprio percorso di studi, in modo da stimolare le diverse caratteristiche professionali, facendogli sperimentare vocazione e talento».

Lo stage, infatti, rappresenta l’esperienza maggiormente qualificante del corso e, oltre a completare la formazione, consente di creare un contatto foriero di potenziali inserimenti lavorativi. Tra le diverse esperienze, Vittoria Borsani e Alessio Scagliotti, studenti del corso di Trasformazione Agroalimentare, stanno svolgendo lo stage presso La Pasta di Lido di Christian Cagnacci, per apprendere le diverse lavorazioni della pasta, la preparazione dei ripieni e le svariate tecniche di cucina. Klevis Halla, invece, iscritto al Corso di Operatore Meccanico, sta terminando il suo percorso presso Setvis Fisat di Vercelli, azienda plurisecolare che opera in oltre 30 settori progettando, costruendo e stampando articoli in materie plastiche, nonché combinando le tecniche tradizionali alle tecnologie innovative.