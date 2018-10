Articolo »

Manifestazioni

07 ottobre 2018

07 ottobre 2018 Casale Monferrato

Il 7 ottobre Una domenica tra alambicchi e tartufi a Casale, Altavilla e Montiglio C'è "Piemonte Grappa" e la Fiera regionale del tartufo

di r.m.

Torna domenica 7 ottobre “Piemonte Grappa”, il tradizionale appuntamento autunnale promosso dal Consorzio di Tutela della Grappa del Piemonte e Grappa Barolo, per una giornata da spendere tra alambicchi, gusto e tradizione. Nel Monferrato saranno protagoniste della giornata Mazzetti d’Altavilla e Magnoberta di Casale.

Sarà anche quest’anno la Fiera Regionale del Tartufo di Montiglio - programmata per il 7 ed il 14 ottobre - ad aprire il calendario delle rassegne dedicate alle trifole in tutto in Monferrato.Nelle due domeniche in cui è suddivisa la Fiera, il centro dell’importante manifestazione sarà la piazza Regina Margherita. Tanti gli eventi collaterali in calendario.