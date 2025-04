Articolo »

06 aprile 2025

06 aprile 2025 Casale Monferrato

Basket Serie B Nazionale Domenica la Novipiù gioca a Piacenza contro la Bakery Secondo impegno consecutivo in trasferta per i casalesi contro la squadra biancorossa quartultima in classifica

Simone Vecerina in azione

di Paolo Zavattaro

Dopo la convincente vittoria del turno scorso a Castellanza contro il fanalino di coda Saronno (terza di fila e quarta nelle ultime cinque partite disputate), la Novipiù Monferrato Basket vuole proseguire senza cali di tensione la volata finale della fase di qualificazione. Mancano ancora quattro partite, due in casa e altrettante in trasferta. Domenica 6 aprile i rossoblu saranno impegnati al “PalaFranzanti” di Piacenza (ore 18) contro la Bakery, quartultima in classifica appaiata a quota 24 punti alla Logiman Crema (dove coach Giancarlo Sacco si è da poco dimesson per motivi personali). Domenica 13 aprile Martinoni e compagni affronteranno poi Vicenza in casa, mentre nell’anticipo pre-pasquale di venerdì 18 aprile voleranno in Sicilia per incrociare la Virtus Ragusa, che attualmente occupa il penultimo posto. Ultima partita domenica 27 al “PalaEnergica” contro Faenza dopodiché, classifica alla mano, si conoscerà il cammino dei monferrini nella seconda fase. Attualmente la Novipiù è a -4 dall’ultimo posto utile per l’accesso diretto ai play-off ed è in piena corsa per aggiudicarsi una delle due posizioni (settimo o ottavo posto) che permetterebbero, nel successivo play-in, di saltare il primo turno e di affrontare la seconda partita “secca” in casa, dettagli certo non di poco conto. Ricordiamo che al play-in accedono le squadre classificate dal settimo al dodicesimo posto della prima fase che lotteranno per conquistare le due rimanenti “slot” nella griglia dei play-off. Il cammino dei rossoblu è quindi ancora lungo e certamente non si concluderà il 27 aprile .

Nelle ultime quattro giornate della prima fase i casalesi affronteranno una squadra che la precede in graduatoria (Faenza, che attualmente ha quattro punti in più) e tre che la seguono. Una di queste è la Bakery Piacenza, superata a inizio novembre al “PalaEnergica” con il punteggio di 89-65 con Martinoni miglior realizzatore con 21 punti. Squadra con tanti giovani nel roster quella allenata da coach Salvemini, che nel corso della stagione ha dovuto far fronte a numerosi infortuni. Capitan Marco Perin e il lungo elvetico Laurent Zoccoletti sono gli elementi di spicco della formazione piacentina che ha uno score di 12 vinte e 22 perse, ma che nel mese di marzo è riuscita a imporsi, in sequenza, in casa contro Omegna e poi in trasferta a Lumezzane. Nel turno scorso, invece, i biancorossi hanno ceduto al Legnano dopo avere tenuto a lungo testa agli avversari. Rispetto alla partita di andata fa parte del roster anche Alessandro Nanni, arrivato dalla JuVi Cremona, che sta producendo 11.4 punti di media a partita. Nelle ultime uscite la Bakery ha dovuto fare a meno del lettone Klanskis, la cui presenza è in dubbio; in forze anche Blair

A Piacenza la Novipiù invece dovrebbe essere al completo ad eccezione dell’infortunato Rupil (stagione finita) e di Baldi che sta proseguendo nel recupero dall’infiammazione al tendine rotuleo.

La partita, arbitrata da Giustarini di Grosseto e da Montano di Monteriggioni (SI), sarà trasmessa in diretta streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sui canali social di Monferrato Basket.