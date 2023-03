Articolo »

Attualità

03 marzo 2023

03 marzo 2023 Casale Monferrato

A Casale Monferrato Nuove stazioni di ricarica per le bici elettriche Quattro nuovi spazi

di r.m.

«Saranno quattro le nuove stazioni specificamente dedicate alla ricarica delle biciclette elettriche sul territorio cittadino di Casale Monferrato. Un allargamento della rete locale di ricarica dedicata alla cosiddetta e-mobility ampliando l’offerta per questi mezzi sempre più utilizzati negli spostamenti urbani, che si realizza grazie alla sinergia tra l’Amministrazione comunale e i privati».

Le nuove stazioni, che saranno attivate sono localizzate presso: Hotel Principe - Via Cavour; Business - Strada Valenza 4G; Hotel Candiani - Via Candiani d'Olivola 36; Ecoresidence Casale - Strada San Giovannino 20.

«L'Amministrazione con questo intervento - commenta l’assessore all’Ambiente Cecilia Strozzi - compie un ulteriore passo in avanti nell’incentivazione e nell’ausilio alla mobilità a zero emissioni, non solo in ottica di sostenibilità ambientale, ma anche di supporto a quel turismo consapevole che è sempre più alla ricerca di eco-sostenibilità».

«La qualità dell’ambiente urbano - spiega il sindaco, Federico Riboldi - è fatta di bellezza, di decoro, di manutenzione, ma anche di servizi per la cittadinanza e per i turisti che sempre più abitano la nostra città: questo tipo di mobilità è sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico e l’Amministrazione ne proseguirà la sua politica di supporto con ulteriori iniziative».

Le nuove installazioni vanno ad aggiungersi alle colonnine di ricarica per veicoli elettrici già presenti sul territorio: