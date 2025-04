Articolo »

Attualità

25 aprile 2025

25 aprile 2025 Casale Monferrato

Domenica 27 aprile "Le Tre Rose Rugby": si torna in campo nel ricordo di papa Francesco La sfida con Moncalieri

di r.m.

"Le Tre Rose Rugby", domenica 27 aprile, tornano in campo, a Moncalieri, per la prima partita di spareggio, con il ricordo, nel cuore, di papa Francesco: «Non è sbiadito, infatti, l’incontro con il santo padre, il 12 Settembre 2018, in Vaticano, quando furono accolti i giocatori della squadra. Il progetto di di inclusione sociale, attraverso lo sport, della compagine “multietnica” "Le Tre Rose Rugby", fu presentato al mondo», ricorda il presidente Paolo Pensa.

«Fu un grande dono ed “imprimatur” per il progetto e messaggio tutto monferrino, di accoglienza e sostegno a questi ragazzi venuti da lontano, che ci rappresentano nello sport della palla ovale».