25 dicembre 2025 Casale Monferrato

A Casale Monferrato Finanziato il progetto “Work & Play” per il potenziamento delle politiche giovanili Assegnato un contributo regionale nell’ambito del ando “Piemonte per i Giovani”

di r.m.

È stato assegnato a Casale Monferrato un contributo regionale, sull’annualità 2026, nell’ambito del bando “Piemonte per i Giovani”, promosso dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 6/2019, finalizzato alla realizzazione del progetto “Work & Play” e al potenziamento delle attività rivolte alle giovani generazioni. Il finanziamento permetterà di ampliare e implementare le azioni del Centro Educativo Diffuso Monfreestyle, attivo presso Palazzo Langosco (via Cavour 5).

Il progetto, primo tra quelli selezionati, è stato sviluppato in collaborazione con la cooperativa sociale Vedogiovane e con una rete territoriale che coinvolge Comuni, istituti scolastici, ASL AL, oratori e associazioni del territorio casalese.

Le risorse assegnate consentiranno l’estensione degli orari di apertura del Centro, l’incremento delle ore degli operatori e il rafforzamento della presenza educativa, anche attraverso momenti di compresenza e l’ampliamento del servizio di consulenza psicologica. È inoltre prevista una maggiore diffusione delle attività sul territorio, con iniziative nei quartieri, nelle scuole e in spazi decentrati. Il progetto “Work & Play” prevede l’attivazione di laboratori dedicati all’orientamento al lavoro e allo sviluppo delle competenze, anche valorizzando esperienze maturate in ambito europeo, oltre all’avvio di un servizio Informagiovani dedicato alla mobilità internazionale e all’orientamento professionale, in raccordo con i servizi specialistici presenti sul territorio. Sono inoltre programmati percorsi formativi sulle lingue straniere, attività di prevenzione del gioco online e d’azzardo, laboratori educativi nelle scuole e un calendario di iniziative culturali e sportive gratuite rivolte ai giovani, realizzate in collaborazione con le associazioni sportive locali.

“Questo finanziamento – dichiara l’Assessore alle Politiche giovanili Irene Caruso – rappresenta un riconoscimento importante del lavoro svolto negli ultimi anni sul fronte delle politiche giovanili e ci permette di consolidare e ampliare un modello di intervento che mette al centro i bisogni, le competenze e le aspirazioni dei giovani. Il potenziamento del Centro Educativo Diffuso Monfreestyle e delle attività sul territorio rafforza una rete che lavora sull’inclusione, sull’orientamento e sulla partecipazione attiva, offrendo opportunità concrete di crescita personale e collettiva”.

Il finanziamento consentirà infine di rafforzare le azioni trasversali del Centro Educativo Diffuso, con particolare attenzione al coinvolgimento di volontari e al coordinamento delle attività di comunicazione, sviluppate in collaborazione tra Comune, partner di progetto e giovani direttamente coinvolti nelle iniziative.