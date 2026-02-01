Articolo »

Sport

01 febbraio 2026

01 febbraio 2026 Casale Monferrato

Basket Serie B Nazionale È la Paffoni Omegna ad aggiudicarsi il derby piemontese: al “PalaFerraris” la Fulgor si impone sulla MB 90-97 Il top scorer di serata è Zanzottera che, pur gravato dai falli commessi, mette a segno 24 punti con un +20 di valutazione finale

di s.g.

Dopo la sfida con Vigevano di domenica scorsa, la MB riceve al “PalaEnergica Paolo Ferraris” un’altra formazione con le sede sociale geograficamente molto vicina ai monferrini, la Paffoni Omegna. La Fulgor si presenta all’unico derby di Piemonte che il girone propone con l’intenzione di ribaltare una serie negativa in trasferta che vede i “lupi” di coach Eliantonio non assaporare i due punti da sei uscite consecutive. Nel primo tempo la Paffoni, con grinta e cinismo, controlla il gioco; ai tentativi di Zanzottera (limitato dai falli) e di Martinoni si oppongono Trapani e Misters, che piazzano parziali e realizzazioni rapide proprio nei momenti migliori dei rossoblù. Massimo sforzo per la MB nel terzo quarto; con ottime soluzioni da tre ed il giusto agonismo, Caglio e compagni si spingono più volte ad un solo punto di distacco, incappando nel cinismo dei “lupi” che chiudono avanti il quarto. Tanto agonismo nell’ultima frazione; la MB sfiora più volte il sorpasso, ma ogni volta viene ricacciata indietro da Trapani e Misters. L’incontro termina con Omegna che interrompe il suo digiuno in trasferta imponendosi 90-97. Il prossimo match sarà importantissimo per i ragazzi di coach Corbani: i rossoblù sfideranno il fanalino di coda Fidenza che in serata ha vinto a Fiorenzuola.

Coach Corbani schiera Guerra, Zanzottera, Marcucci, Osagie e capitan Martinoni alla palla a due. L’inizio di partita è piuttosto caotico, con entrambe le squadre che si concentrano a schierare la propria migliore difesa a zona. Zanzottera segna i primi punti replicando a Trapani. Marcucci inizia bene l’incontro, attivo a rimbalzo e coraggioso nel cercare il tiro, mentre Osagie non approccia il match con la giusta grinta. Sul 9-18 al minuto 4, coach Corbani richiama per la prima volta i suoi in panchina, permettendo anche al tavolo di correggere qualche discrepanza sul tabellone. A Casoni e Balanzoni risponde Zanzottera, che, assistito da Rupil, porta il punteggio sul 17-23. La difesa rossoblù diventa più intensa ed efficace, e Zanzottera ne approfitta per riportare sotto di un solo possesso la MB con un minuto rimanente al primo mini-intervallo. Il primo quarto termina con il punteggio di 26-29, con il numero 19 rossoblù, Zanzottera, che chiude i primi 10’ di gioco con un bottino personale di 14 punti. Una bellissima realizzazione in reverse di Caglio fa il paio con il funambolico canestro di Misters. Le due squadre non indugiano a cercare lo schema, preferendo soluzioni facili e veloci. Caglio da tre avvicina la MB, Casoni e Voltolini la ricacciano indietro (41-46 al 16’). Trapani e Misters spingono la Fulgor nuovamente sul +11 (45-56). Il canestro sulla sirena di Trapani fissa il punteggio all’intervallo sul 47-58.

Si riparte con un break personale di Rupil; Misters ferma intenzionalmente Zanzottera lanciato in contropiede: brutto episodio sanzionato dagli arbitri. Il ritmo è indiavolato, con le squadre che cercano il tiro nei primi secondi dell’azione. Antelli spegne la fiammata rossoblù e coach Corbani richiama i suoi in panchina. Martinoni sfrutta l’esuberanza di Sacchettini per guadagnarsi tiri a gioco fermo. Baldini da tre ricaccia nuovamente indietro la MB (65-70 al 27’). Zanzottera continua a bombardare il canestro della Paffoni, ma per il tap-in sulla sirena di Voltolini non si completa l’operazione rimonta. Il terzo quarto va in archivio sul 74-77. Martinoni impatta sul 77-77, Casini ancora una volta spegne gli entusiasmi con una tripla frontale. La posta in palio è elevata e i contatti si fanno intensi, spesso oltre il consentito. A 5’ dalla sirena il tabellone segna 83-87. La Novipiù, per contenere Misters e compagni, si deve “caricare” di falli. La tripla di Trapani dell’86-92 è l’ennesimo shock emotivo per i ragazzi di coach Corbani, che da quasi 37 minuti stanno rincorrendo Omegna a pochi possessi di distanza senza mai sopravanzarla. Balanzoni commette il quinto fallo di serata in proiezione offensiva e deve lasciare il match. Quinto fallo anche per Guerra, ben più pesante perché permette a Trapani di concretizzare il canestro e fallo dell’88-95 con un solo minuto rimanente di gioco. Grazie a due concreti rimbalzi offensivi Omegna non lascia alla MB neppure la possibilità di provare a ricucire. Il match termina con il punteggio di 90-97.

Solo quattro i giocatori della Novipiù che chiudono la serata in doppia cifra per punti, uno per rimbalzi. Guerra raggiunge quota 10 punti al suo attivo, Rupil con 4/6 da tre chiude il match con un bottino di 18 punti. Marcucci con 11 rimbalzi raggiunge il +16 di valutazione, mentre Martinoni con 20 punti e 8 rimbalzi fa registrare un +27 di valutazione. Zanzottera, top scorer del match, chiude la serata con 24 punti in 34 minuti di impiego. All’intervallo lungo le percentuali di realizzazione superavano il 50% per entrambe le compagini: la MB trasformava in punti il 53% dei tiri tentati, Omegna viaggiava al 60%. Ancora molta difficoltà a rimbalzo per la MB nei primi 20’ con i monferrini che erano indietro 20-12 nel conteggio complessivo. Al fine partita le percentuali di trasformazione della MB si fermano al 47,5% (13/37 da tre), mentre Omegna trasforma in punti il 50% dei tiri tentati. La MB diminuisce il distacco nella sfida a rimbalzo al termine della partita, inseguendo 39-30.

NOVIPIU’ MONFERRATO BASKET - PAFFONI FULGOR BASKET OMEGNA 90-97 (26-29; 47-58; 74-77)