19 agosto 2025

19 agosto 2025 Casale Monferrato

Previsioni meteo Allerta Gialla per temporali Termina il gran caldo?

di r.m.

Il grande caldo ha le ore contate, almeno secondo le previsioni meteo. Arpa Piemonte oggi, martedì 19 luglio, ha diffuso l'Allerta Gialla per temporali.

«Dal pomeriggio di oggi aumentano le condizioni di instabilità a partire dai rilievi occidentali e sudoccidentali, con rovesci e temporali localmente anche intensi che interesseranno le zone di pianura nella seconda parte del pomeriggio. Domani temporali anche di forte intensità in particolare sul settore orientale della regione. Possibili raffiche di vento e grandinate associate ai fenomeni più intensi».

«L'allontanamento della struttura nella giornata di giovedì riporterà tempo più stabile, soprattutto dalla serata».