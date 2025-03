Articolo »

25 marzo 2025

25 marzo 2025 Casale Monferrato

Calcio Recupero per l'Ozzano Ronzonese, molte formazioni giocano per la Coppa Mercoledì 26 marzo

Monferrato cerca la qualificazione ai Quarti

di r.m.

Ancora un turno infrasettimanale che interessa alcune nostre formazioni, a partire dall'Ozzano Ronzonese che recupera la gara di campionato a Mornese (alle ore 21) contro il Lerma, occasione per i rossoblu di avvicinarsi al gruppo delle migliori.

Sempre nella serata di mercoledi (ore 20,30) in campo anche il Monferrato per il ritorno dei Quarti di Coppa Piemonte ospite a Pavarolo della Buttiglierese, per la stessa manifestazione il Pro Palazzolo giocherà giovedi a Carpignano Sesia.

Infine per la Coppa Provinciale di Asti il Calliano, a un passo dalla finale, incontra in trasferta la Sca Asti dopo averla battuta nettamente all'andata.