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Cultura

10 luglio 2026

10 luglio 2026 Villadeati

Sabato 11 e domenica 12 luglio VilladeArti: un doppio appuntamento Luigi Antinucci e Maurizio Blini

Nella foto Maurizio Blini

di Chiara Cane

Viaggio tra il cantautorato italiano e poliziesche atmosfere noir, sabato 11 e domenica 12 luglio nell’ex chiesa di San Remigio di Villadeati, con un doppio appuntamento tra musica e narrativa, nell’ambito del cartellone culturale VilladeArti.

Si parte domani, sabato 11 luglio alle ore 21, con “La penisola dei cantautori”, concerto del cantautore, chitarrista, produttore e conduttore radiofonico Luigi Antinucci. Casertano di nascita e torinese d’adozione, l’artista è fondatore del Circolo dei Cantautori di Torino, ricreato all’interno dell’Associazione Culturale Magica Torino di cui è vicepresidente, Con La penisola dei cantautori,Antinucci propone un excursus musicale tra le melodie e le parole dei grandi della canzone, attraverso un repertorio, che abbraccia i capisaldi del cantautorato italiano, ai quali alterna successi intramontabili, brani meno noti e inediti, in un virtuoso gioco di musica e poesia.

Domenica 12 luglio, alle ore 18,30, spazio alla narrativa noir con Maurizio Blini, autore torinese dai forti legami astigiani. In dialogo col vicesindaco e assessore alla Cultura Riccardo Sorisio e col presidente dell’associazione Quattro Passi nel Monferrato Marco Rosso, lo scrittore entrerà nel vivo del suo ultimo romanzo dal titolo “E se domani”, edito da Capricorno. Un racconto spietato e crudo, ambientato in una Torino sconvolta da una guerra tra organizzazioni criminali. Protagonisti, ancora una volta, i fratelli Stelvio, che devono affrontare le conseguenze di vecchie inchieste mai realmente chiuse, che tornano a tormentarli.

Evento realizzato in collaborazione con il Gruppo Feltrinelli e la libreria Feltrinelli di Alessandria, col sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte, col patrocinio della Provincia di Alessandria, dell’Unione dei Comuni Valcerrina e del Gal Basso Monferrato Astigiano e col contributo di Fondazione CRT, Cosmo e altre aziende locali. Chiara Cane