23 agosto 2023

23 agosto 2023 San Salvatore Monferrato

Da martedì 29 agosto Il “PeM! Festival - Parole e Musica in Monferrato” diventa maggiorenne Tanti appuntamenti in diverse location monferrine

di Massimo Castellaro

Il “PeM! Festival - Parole e Musica in Monferrato” diventa maggiorenne. Quella che prenderà il via martedì 29 agosto sarà infatti la XVIIIª edizione della rassegna piemontese di incontri, racconti e canzoni. E diciotto saranno anche gli eventi che fino a domenica 8 ottobre si snoderanno su dieci comuni, a partire dal capofila San Salvatore Monferrato, con la direzione artistica del giornalista Enrico Deregibus. Un cartellone variegato e tutto a ingresso gratuito quello presentato questa mattina ad Alessandria a Palazzo Ghilini, sede della Provincia, che tocca la musica ma anche la letteratura, lo spettacolo, la società. Uno sguardo all’arte e alla cultura in generale.

«Ci saranno personaggi di rilievo – si legge in una nota degli organizzatori - come Gene Gnocchi, Paola Turci, Manuel Agnelli, Mauro Pagani, Matteo Bordone, Guido Catalano, Flaco Biondini; un evento dedicato al Lucio Battisti meno noto, quello dei dischi con Pasquale Panella; un nome di culto come i Madreblu; una decisa presenza di artisti delle nuove generazioni, con Eugenio Cesaro (Eugenio in Via Di Gioia), Ditonellapiaga, Emma Nolde e i due concorsi per giovani cantanti e scrittori della provincia di Alessandria».

Nel “PeM Music Contest” sono stati selezionati quattro finalisti, Camilla Baraggia, Carolina Piola, Linn e Filippo Repetto, che si confronteranno mercoledì 20 settembre al Country Sport Village di Mirabello Monferrato. Mentre per il “PeM Writing Contest”, curato da Riccardo Massola (in passato assessore sansalvatorese alla Cultura ed ex direttore della Biblioteca Civica di Valenza, è responsabile organizzativo di PeM!), è ancora aperto il bando di concorso, disponibile on line su www.pemfestival.it.

La scadenza è fissata a domenica 10 settembre e la premiazione domenica 8 ottobre durante l’evento di chiusura della rassegna, la tradizionale passeggiata letteraria di PeM, che quest’anno sarà un omaggio alla scrittrice monferrina Rosetta Loy, scomparsa nei mesi scorsi, che verrà ricordata anche in una serata a lei totalmente dedicata. Sono altresì in programma anche il duo folk Filippo Gambetta e Fabio Vernizzi, lo spettacolo tra natura e tecnologia “Conciorto” con Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone e un incontro con la critica musicale Marinella Venegoni.

Un festival diffuso che farà tappa a San Salvatore Monferrato, Lu-Cuccaro Monferrato, Balzola, Valenza, Mirabello Monferrato con il Country Sport Village, Alessandria, Pontestura, Rive e, novità di quest’anno, Camagna Monferrato e l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni con il comune di Cella Monte. Una manifestazione unica, che punta sulla qualità e l’originalità della proposta. Il fulcro è costituito da incontri/intervista con artisti e intellettuali che, nel caso di musicisti, si raccontano inframezzando alle parole una parte musicale. Una sorta di live journalism con spettacolo.

Nella serata del 6 settembre al Country Sport Village con Emma Nolde ci sarà un importante valore aggiunto. Grazie alla collaborazione del Comitato Filo Rosso, l’energia elettrica sarà alimentata da biciclette ibride utilizzate dagli spettatori che vorranno dare il proprio contributo alla realizzazione e al risparmio energetico. Il PeM! Festival è organizzato dal Comune di San Salvatore Monferrato con i Comuni di Valenza, Lu Cuccaro Monferrato, Balzola, Pontestura, Rive, Alessandria, Camagna Monferrato, Mirabello Monferrato e Country Sport Village, Ecomuseo della Pietra da Cantoni con il Comune di Cella Monte, con il patrocinio di Provincia di Alessandria, Regione Piemonte, Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato Unesco World Eritage Site e il sostgeno dai Fondazione Carte Fondazione Cral e la collaborazione di vari partner.

PEM! 2023: IL PROGRAMMA COMPLETO

29 agosto, ore 21, Incontro con Paola Turci

Parco torre storica (via Sottotorre), San Salvatore Monferrato (Al)

31 agosto, ore 21.30, Incontro con Eugenio Cesaro (Eugenio in Via Di Gioia)

Piazza Giovanni XXIII (Piazza Duomo), Alessandria

2 settembre, ore 18, Incontro con Manuel Agnelli

Località Cuccaro, via Colonnello Mazza 1, Lu Cuccaro Monferrato (Al)

3 settembre, ore 18, Concerto con Filippo Gambetta e Fabio Vernizzi

Giardini pubblici, via Roma, Balzola (Al)

5 settembre, ore 21, Omaggio a Rosetta Loy con Margherita Loy e altri

Giardino di casa Provera-Loy (Via XX settembre 27), Mirabello Monferrato (Al)

6 settembre, ore 21, Incontro/concerto con Emma Nolde

Country Sport Village (Strada Comunia 30), Mirabello Monferrato (Al)

8 settembre, ore 21, Il Conciorto, con Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone

Piazza Vittorio Veneto, Rive (Vc)

10 settembre, ore 21, Incontro con Matteo Bordone

Parco torre storica (via Sottotorre), San Salvatore Monferrato (Al)

14 settembre, ore 21, Incontro/spettacolo con Gene Gnocchi

Piazza Papa Giovanni XXIII, Balzola (Al)

17 settembre, ore 18, Incontro/concerto con Flaco Biondini ((in collaborazione con “Sut la

Cupola”)

Piazza Sant’Eusebio, Camagna Monferrato (Al)

20 settembre, ore 21,Pem Music Contest con Camilla Baraggia, Carolina Piola, Linn,

Filippo Repetto.

Country Sport Village (Strada Comunia 30), Mirabello Monferrato (Al)

22 settembre, ore 21, Incontro con Mauro Pagani

Parco torre storica (via Sottotorre), San Salvatore Monferrato (Al)

24 settembre, ore 18, Incontro/concerto con i Madreblu (Raffaella Destefano)

Ecomuseo della Pietra da Cantoni, piazza Vallino, Cella Monte (Al)

26 settembre, ore 21, Incontro con Ditonellapiaga

Parco torre storica (via Sottotorre), San Salvatore Monferrato (Al)

28 settembre, ore 21, “Battisti, l’altro”, omaggio a Lucio Battisti e Pasquale Panella

Centro Comunale di Cultura\Palazzo Valentino piazza XXXI Martiri 1, Valenza (Al)

30 settembre, ore 21, Incontro/reading con Guido Catalano

Teatro Verdi, Piazza Castello 19, Pontestura (Al)

3 ottobre, ore 21, Incontro con Marinella Venegoni

Sala polifunzionale, piazza Caduti, San Salvatore Monferrato (Al)

8 ottobre, ore 16, Passeggiata sulle Strade di polvere di Rosetta Loy e premiazione Pem

Writing Contest

Village, Fosseto, San Salvatore Monferrato (Al).