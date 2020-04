Articolo »

Attualità

13 aprile 2020

13 aprile 2020 Torino

Coronavirus Il presidente della Regione Cirio proroga le misure restrittive al 3 maggio La firma annunciata in queste ore

di r.m.

Domani in Piemonte non riapriranno librerie, le cartolibrerie e i negozi di abbigliamento per l’infanzia.

Il Governatore della Regione Alberto Cirio ha infatto allestito nelle scorse ore un'ordinanza che proroga in toto le restrizioni sul territorio regionale fino al 3 maggio. Come per la Lombardia, quindi, il Piemonte non seguirà le direttive del Governo centrale, che aveva annunciato la riapertura parziale di alcuni esercizi commerciali. Unica concessione per le attività con possibilità di consegnare i prodotti a domicilio.

«So che per tutti è un grande sforzo continuare a mantenere e rispettare la linea del rigore, ma è l’unico modo per non vanificare i sacrifici fatti finora», ha commentato Cirio.

«Capiamo bene la difficile situazione che stanno vivendo i nostri commercianti - sottolinea l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte Vittoria Poggio - ma le esigenze di tutela della salute ci impongono queste scelte. Non li lasceremo però soli, non soltanto sostenendoli in ogni forma di vendita a domicilio oggi, ma soprattutto con misure economiche specifiche di risarcimento per chi, come loro, ha subito insieme alla chiusura anche la concorrenza della grande distribuzione».