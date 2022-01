Articolo »

07 gennaio 2022

07 gennaio 2022

Basket Si allunga lo stop dei campionati per C Gold, Serie D e giovanili La decisione è stata presa dalla FIP Piemonte nella riunione straordinaria del direttivo. I turni saltati saranno recuperati a fine stagione

Un time-out della Junior Casale, capolista della Serie C Gold

di p.z.

Nella riunione straordinaria del 5 gennaio il direttivo della FIP Piemonte, tenuto conto del crescente numero di positività anche nelle squadre, ha stabilito di prorogare di altri dieci giorni la sospensione di tutti i campionati regionali, dalla Serie C Gold alla Promozione maschile e le categorie giovanili. Pertanto non si giocherà dal 10 al 20 gennaio compresi; le gare in calendario in queste settimane saranno recuperate alla fine dei rispettivi campionati, secondo la sequenza originale.

La Junior Casale capolista della Serie C Gold, dunque, oltre al match in trasferta con il Crocetta Torino, non disputerà neppure la partita casalinga con Arona. Se lo stop non si prolungherà ulteriormente, i rossoblù torneranno in campo il 21 gennaio, in casa contro Collegno, nella prima giornata del girone di ritorno. Anche la squadra di U17 Gold non disputerà due partite: quella con Rivoli e il mach con il CUS Torino; mentre la U16 Silver non giocherà solo la gara contro il CUS Torino.

In Serie D, invece, oltre all’atteso derby del girone C tra Pallacanestro Trino e CB Tecpool, che si sarebbe dovuto giocare domenica 9, i trinesi salteranno anche la partita interna del 16 gennaio contro Settimo Torinese della quinta giornata di ritorno, turno in cui la CB deve osservare il proprio turno di riposo.