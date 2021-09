Articolo »

05 settembre 2021 Trino

Il grazie della città L'esempio dei volontari di Trino nella lotta al Covid-19 La premiazione di chi ha prestato servizio all'hub vaccinale

La premiazione dei volontari trinesi sul palco della festa patronale

di Maurizio Inguaggiato

All’interno della festa patronale di San Bartolomeo, domenica sera, si è tenuta la consegna dei riconoscimenti ai volontari che hanno operato all’interno dell’hub vaccinale di piazza Comazzi, circa 200, che per cinque mesi, rinunciando a momenti della loro vita privata si sono dedicati alla comunità nella lotta contro il Covi-19, permettendo a Trino di essere tra i primi in Piemonte e non solo nella campagna vaccinale.

L’impegno dei volontari, insieme al personale ASL-AL, ha permesso di somministrare 15 mila dosi a cittadini di Trino e di tutto il territorio di competenza, vaccinando 8.000 persone e raggiungendo in città l’82% della popolazione vaccinabile (Over 12 anni), mentre sono oltre 4.500 i soggetti che hanno concluso il ciclo vaccinale pari al 76% della popolazione vaccinabile (Over 12 anni). Sul palco, insieme al sindaco Daniele Pane e all’assessore “ai vaccini” Roberto Gualino erano presenti l’onorevole Paolo Tiramani e il dottor Roberto Stura, direttore del distretto ASL di Casale che ha portato i saluti e i ringraziamenti dell’ex commissario dell’ASL-AL, Valter Galante. «Nella battaglia contro il Covid, Trino è stata tra le più esemplari nel nostro territorio: questo grazie a donne e uomini di ogni età che, in modo volontario, hanno fatto vivere il centro vaccinale. La vostra comunità è stata prima per tassi di vaccinazione e riduzione della circolazione del virus. Sono risultati di cui potete e dovete andare fieri» il messaggio di Galante.

«All’inizio, quando è arrivato il virus, siamo stati messi in ginocchio. Avevamo gli ospedali pieni e tanti si ammalavano, specie in certi luoghi, come nelle Rsa. Abbiamo perso molte persone. Da fine 2020 le cose sono cambiate, perché è arrivata l’arma a tutt’oggi migliore contro il virus: il vaccino. Allora, come nei film d’azione, è iniziata la vendetta contro il Covid. Abbiamo vaccinato ogni giorno possibile usando il massimo delle scorte disponibili e abbiamo cambiato i numeri della malattia: gli ospedali si sono svuotati e il virus ha dovuto ripiegare verso le persone non vaccinate e dai comportamenti sociali non opportuni. Questa seconda parte, quella della riscossa, l’abbiamo fatta insieme, azienda sanitaria e comunità locali». Il dottor Stura, nel ringraziare anche lui tutti i volontari e il personale medico, ha sottolineato come il loro esempio e impegno «siano stati fondamentali affinchè altre persone si vaccinassero».

«Nulla sarebbe però stato possibile senza i volontari» ha detto Pane. «Parlo naturalmente sia del personale sanitario, medico ed infermieristico, sia delle persone che hanno aiutato come personale amministrativo o anche solo a prendere la temperatura all’ingresso, a smistare le persone e dare loro informazioni. Tutti hanno dato senza riserve, hanno compreso la necessità di agire per la comunità, per la salute pubblica, per il ritorno alla normalità. Ma anche per i nostri bambini, per evitare altre chiusure delle scuole, per i più fragili, per le aziende e per non morire. Queste persone non hanno avuto niente in cambio, eppure sono più ricche di tante altre: hanno la loro anima». Il presidente della PAT, Mauro Bagna, ha ricordato tutti coloro che ogni giorno salivano in ambulanza a proprio rischio e pericolo, chi non ce l’ha fatta e chi, fortunatamente, è potuto tornare a casa dopo aver fatto i conti da vicino con il virus. Alle associazioni di volontariato, il Comune di Trino ha donato un assegno di 16 mila euro «per quanto fatto durante la pandemia e per il servizio che durante tutto l’anno svolgete al servizio della comunità» ha infine commentato il sindaco.