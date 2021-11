Articolo »

03 novembre 2021 Moncalvo

Sferistica Moncalvo: la società di tambass ha una nuova dirigenza Raccolto il recente appello del presidente bacchiella

Lo sferisterio di Moncalvo ribattezzato la "fossa dei leoni"

di Alessandro Anselmo

Nuova dirigenza per il Moncalvo tambass. Dopo l’appello da parte dell’ex presidente Enrico Bacchiella per l’ingresso di nuove forze fresche al vertice del sodalizio sportivo, la riunione di una decina di giorni fa ha sortito l’effetto sperato.

“Ho sempre detto che ero pronto a farmi da parte per il bene della società - commenta Bacchiella -. Sono molto contento di queste nuove forze che entrano e starò loro vicino anche se in posizione più defilata. Essere riusciti a garantire la continuità con l'inserimento di nuove persone appassionate era quello che si era richiesto sin dall’inizio. A loro il mio più grande in bocca al lupo”.

È emozionato ma determinato il candidato alla successione Andrea Pastore: “Ho accettato la candidatura perché dopo anni di sacrifici Enrico meritava di essere aiutato e non potevamo assolutamente spegnere i riflettori sul più bel campo del Piemonte. Perdere il tamburello a muro per il nostro paese sarebbe stato un colpo molto duro, ma senza ricambio generazionale tutto finisce in qualsiasi ambito”.

Pastore è sempre stato un grande tifoso della “Fossa dei Leoni” e sostenitore delle attività della società ma non ha mai ricoperto incarichi in questo sport anche se è stato per anni team manager in serie A, B e C per il rugby di Asti. Intanto si è cominciato anche a discutere della composizione della futura squadra a muro. Si cercherà di puntare su due elementi locali Marco Ferro e Francesco Patelli, entrambi classe 1999. “Gli offriremo di giocare in ruoli di fondo campo – spiega Bacchiella – per verificare il loro livello di competitività, dopo anni in posizioni più marginali. Sarà probabilmente, quindi, un campionato con una squadra senza alcuna velleità di vittoria, che si presenta con lo scopo di offrire opportunità di gioco a elementi giovani che intendono crescere e fare esperienza”.