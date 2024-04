Articolo »

21 aprile 2024 Casale Monferrato

A Monselice Dal calcare la scultura “2020”. Buzzi Unicem è nel progetto L’opera è stata realizzata da Antonio Leone nell'ambito di "Artibus"

Un momento dell'inaugurazione a Mestrino

di r.m.

Buzzi Unicem è stata coinvolta in un progetto artistico che ha portato alla realizzazione di una scultura in Veneto. Lo stabilimento di Monselice (Padova) ha infatti sostenuto il progetto “Artibus, il futuro ha radici nel passato” ideato e promosso dall’Augusta Contrada di Marendole, in collaborazione con LABOR – Sindacato Europeo del Lavoro, l’Associazione professionale agricola Futuro Agricoltura (finanziato dalla Regione Veneto con fondi del Ministero delle Attività Produttive) donando del materiale di calcare per la realizzazione di un laboratorio di scultura all’interno dello stabilimento rivolto ai giovani.

Uno dei pezzi è stato lavorato a mano libera da Antonio Leone, scultore siracusano residente da anni a Padova per ricordare le vittime della pandemia Covid 19, ma anche i sanitari e le associazioni di volontariato che operarono con dedizione per alleviarne le sofferenze. Il blocco di calcare è diventata una scultura intitolata ‘2020’. Sabato 12 aprile, alla presenza delle autorità comunali di Mestrino e Monselice e di autorità regionali, provinciali, militari e religiose, l’opera è stata posta nella piazza antistante al Municipio di Mestrino (Padova).