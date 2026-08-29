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Calcio
Gli impegni di Coppa di domenica delle nostre formazioni
Per l'Eccellenza, il Casale giocherà al Palli (ore 15,30) contro lo Sparta Novaromentino
Ancora una settimana e la stagione calcistica entrerà nel vivo, per adesso spazio alla Coppa Italia delle varie categorie.
In quella di Serie D, la Valenzana Mado fa il suo esordio a Castellanza contro la formazione locale, sfida diretta in cui chi vince passa al turno successivo.
Per l'Eccellenza, il Casale giocherà al Palli (ore 15,30) contro lo Sparta Novaromentino forte del 2-0 dell'andata e qualificazione a un passo.
Parte anche la Promozione e sarà subito derby a Trino con gli azzurri che ospitano il Pro Palazzolo, in casa anche il Monferrato contro il Sale.
Le gare di ritorno di questi confronti sono previsti per il 10 settembre. Infine anticipo di Coppa Piemonte di Prima, con Fortitudo-Moncalvo e Fulvius-Ozzano.
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