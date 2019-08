Articolo »

Sport

30 agosto 2019

30 agosto 2019 Casale Monferrato

Serie D I nerostellati, domenica 1° settembre (ore 15) affronteranno la Fezzanese Vicino l'ingaggio di un esterno d'attacco classe 2000, il torinese Davide Lamesta

di Gianluca Marchese

Il primo giorno di settembre coincide quest’anno con la giornata inaugurale della Serie D e il Casale FBC, complice la contemporaneità con il Torneo Caligaris, ha ottenuto di debuttare in trasferta. I nerostellati, domenica (ore 15), affronteranno la Fezzanese al “Miro Luperi” di via Paradiso a Sarzana, in provincia di La Spezia, a un passo dalla Toscana.

Ai verdi padroni di casa, espressione di Fezzano, frazione di Porto Venere, si fece visita per la prima volta nel marzo scorso e finì 1-1 con una splendida rovesciata di Coccolo a impattare l’iniziale svantaggio. Si prospetta un match ostico, ma non impossibile nell'ottica di ottenere i tre punti.