07 dicembre 2025

07 dicembre 2025 Casale Monferrato

Diretta stadio La giornata calcistica: Casale a Banchette, trasferta in Liguria per la Vale Mado In Prima c'è il derby tra Fulvius e Monferrato

di r.m.

Il weekend calcistico propone per il Casale, leader della Promozione, la sfida in campo esterno contro il Banchette, gara casalinga per il Trino che cerca di rilanciarsi con l'Arona. Trasferta in terra ligure per la Valenzana Mado ospite della Lavagnese.

Per quanto riguarda gli altri campionati si ripete in Prima il derby tra Fulvius e Monferrato, già di fronte mercoledi in Coppa, la Fortitudo attende invece la capolista Capriatese. In Seconda avversarie di tutto rispetto per Crescentinese e Calliano Fassa, in Terza c'è il big match del girone alessandrino tra Luese Cuccaro e Valmadonna mentre quello di Asti ha già concluso le sue fatiche.

Le gare delle nostre squadre

Lavagnese-Valenzana Mado

Banchette-Casale

Trino-Arona

Mirafiori-Pro Palazzolo

Fortitudo FO-Capriatese

Fulvius-Monferrato

Ozzano Ronzonese-Tassarolo

Crescentinese-Vigliano

Asca-Calliano Fassa

Moncalvo-Audace Boschese

Borgo San Martino-San Giuliano

Luese Cuccaro-Valmadonna

Alessandria Lions-SiCi.Vado

