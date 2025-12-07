Articolo »
La giornata calcistica: Casale a Banchette, trasferta in Liguria per la Vale Mado
In Prima c'è il derby tra Fulvius e Monferrato
Il weekend calcistico propone per il Casale, leader della Promozione, la sfida in campo esterno contro il Banchette, gara casalinga per il Trino che cerca di rilanciarsi con l'Arona. Trasferta in terra ligure per la Valenzana Mado ospite della Lavagnese.
Per quanto riguarda gli altri campionati si ripete in Prima il derby tra Fulvius e Monferrato, già di fronte mercoledi in Coppa, la Fortitudo attende invece la capolista Capriatese. In Seconda avversarie di tutto rispetto per Crescentinese e Calliano Fassa, in Terza c'è il big match del girone alessandrino tra Luese Cuccaro e Valmadonna mentre quello di Asti ha già concluso le sue fatiche.
Le gare delle nostre squadre
Lavagnese-Valenzana Mado
Banchette-Casale
Trino-Arona
Mirafiori-Pro Palazzolo
Fortitudo FO-Capriatese
Fulvius-Monferrato
Ozzano Ronzonese-Tassarolo
Crescentinese-Vigliano
Asca-Calliano Fassa
Moncalvo-Audace Boschese
Borgo San Martino-San Giuliano
Luese Cuccaro-Valmadonna
Alessandria Lions-SiCi.Vado
