21 febbraio 2024

21 febbraio 2024 Calliano

Produttori e amministratori "Olio e vino": i Comuni in rete per lo sviluppo turistico Il progetto è stato presentato a Calliano Monferrato

Un momento dell'incontro che si è tenuto a Calliano Monferrato

di Alessandro Anselmo

Un incontro realizzato dalla Strada dei Vino e del cibo Astesana per unire 18 comuni del territorio del Monferrato moncalvese. Il 16 febbraio scorso, presso l’ex chiesa dell’Annunziata di via Roma a Calliano “ci siamo ritrovati insieme ad altri 18 sindaci dei comuni limitrofi per sviluppare un progetto turistico che avrà come tema ‘Olio e vino’ – spiega il padrone di casa Paolo Belluardo, sindaco di Calliano – e che andrà a collegarsi al progetto portato avanti dal nostro Comune e da altri 16 comuni per lo sviluppo turistico”. Presenti anche gli organizzatori dell’incontro, Astesana una delle sei strade del vino e del cibo riconosciuta dalle Regione Piemonte, Strada del Vino, il Gal Basso Monferrato, ATL Langhe Roero e Monferrato oltre a produttori e amministratori locali. “È stata una serata interessante e proficua – conclude Belluardo – per presentare questo nuovo progetto che servirà a promuovere ancora di più il nostro territorio creando sinergie tra produttori, strutture private e Comuni”.

La presentazione del percorso è un primo passo volto a condividere con i comuni in indirizzo le linee generali del progetto e, conseguentemente, a coinvolgere le strutture turistiche, ma non solo, di riferimento, ubicate in ciascun comune, potenzialmente interessate a fare parte del percorso medesimo. L’incontro è stato l’occasione per definire e concordare le prime azioni concrete che intendono assicurare visibilità a tutto il territorio interessato dal percorso.