14 agosto 2023

14 agosto 2023 Casale Monferrato

Basket Serie A2 Mercoledì 16 agosto inizia la stagione della Novipiù

Per capitan Niccolò Martinoni comincia una nuova stagione in rossoblu

di Paolo Zavattaro

Comincia la nuova stagione della Novipiù Monferrato. La squadra si radunerà in città mercoledì 16 agosto e in giornata sosterrà le visite mediche al Medical Lab di Asti. Poi la consegna del materiale tecnico e primo team meeting al Palazzetto con coach Fabio Di Bella e il suo staff. Alla sera, alla Canottieri, il tradizionale incontro conviviale d’inizio stagione con staff e dirigenti. Giovedì 17 i rossoblu inizieranno la preparazione, al Palazzetto, con test fisici e sedute di ricondizionamento fisico seguiti dal preparatore Stefano Tomarchio. Nella settimana dal 20 al 27 agosto, invece, il programma prevede sedute al mattino alla Canottieri il 29 e 31 agosto e allenamenti di tecnica al pomeriggio al “PalaFerraris”. Riposi previsti per domenica 20 e 27 agosto.

Primo test sul campo sabato 26 agosto a Codogno contro l’Assigeco Piacenza di Serie A2, poi mercoledì 30 scrimmage a Siziano (Pavia) contro la Benedetto XIV Cento, Girone Rosso di A2. All’inizio di settembre le prime amichevoli in casa: sabato 2 (ore 17 a ingresso libero) contro Langhe Roero Basket di B Interregionale e mercoledì 6 (ingresso libero) contro Omegna di Serie B Nazionale. Debutto ufficiale in Coppa Piemonte sabato 9 settembre fuori casa contro l’Acqua S. Bernardo Cantù, mentre venerdì 15 match al “PalaEnergica” contro Reale Mutua Torino. A ridosso dell’inizio del campionato con ogni probabilità sarà organizzata un’altra amichevole. Per i rossoblu la A2 inizierà domenica 1° ottobre in casa contro la matricola Luiss Roma, poi doppia trasferta a Trapani (8 ottobre) e a Vigevano (mercoledì 11).



Questo l’elenco dei convocati per la preparazione con i relativi numeri di maglia; ai giocatori della prima squadra saranno aggregati alcuni giovani prospetti del settore giovanile della società satellite Campus Monferrato:

MONFERRATO BASKET: 4. C.J. Kelly (guardia 1998), 8. Nicolò Castellino (guardia 2002), 10. Agustin Fabi (ala 1991), 14. Niccolò Martinoni (ala/centro 1989), 15. Tommaso Fantoma (ala 2003), 20. Dalton Pepper (guardia/ala 1990), 22. Tommy Pianegonda (play/guardia 2002), 30. Karl Markus Poom (ala/centro 2004), 31. Andrea Calzavara (play/guardia 2001), 33. Dario Zucca (ala/centro 1996).

AGGREGATI DAL SETTORE GIOVANILE DI CAMPUS MONFERRATO: Riccardo Miglietta (2004), Alessandro Baj (2006), Mario Bertaina (2006), Andrea Miglietta (2006), Luca Stefano Ravioli (2006).

STAFF TECNICO: Fabio Di Bella, capo allenatore, Stefano Cova, primo assistente allenatore, Michele Baudino, assistente allenatore, Stefano Tomarchio, preparatore atletico, Matteo Germano, fisioterapista.