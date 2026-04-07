La nuova Segreteria della Camera del Lavoro di Alessandria

La nuova Segreteria è composta da Mirko Oliaro, segretario generale e dai segretari confederali Stefano Isgrò, Roberta Bertolo, Alessia Tripoli.

«Una squadra che unisce esperienze, competenze e sensibilità diverse, maturate negli ambiti dell'industria, terziario, pubblico impiego e scuola, con l’obiettivo di rafforzare la presenza della CGIL sul territorio e dare risposte concrete alle lavoratrici, ai lavoratori, alle pensionate e ai pensionati», fanno sapere dal sindacato.