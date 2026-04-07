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Elezioni
La nuova Segreteria della Camera del Lavoro di Alessandria
Guidata da Mirko Oliaro
L’Assemblea Generale della Camera del Lavoro di Alessandria, alla presenza del segretario organizzativo della Cgil Piemonte, Lorenzo Sandalina Boffa, ha eletto mercoledì 1° aprile la nuova Segreteria confederale, al termine di un percorso di confronto partecipato.
La nuova Segreteria è composta da Mirko Oliaro, segretario generale e dai segretari confederali Stefano Isgrò, Roberta Bertolo, Alessia Tripoli.
«Una squadra che unisce esperienze, competenze e sensibilità diverse, maturate negli ambiti dell'industria, terziario, pubblico impiego e scuola, con l’obiettivo di rafforzare la presenza della CGIL sul territorio e dare risposte concrete alle lavoratrici, ai lavoratori, alle pensionate e ai pensionati», fanno sapere dal sindacato.
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